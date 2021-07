FOTOS | Te contamos todo sobre María José Magán.

La actriz María José Magán próximamente dará vida a un personaje con un significado muy importante y muy especial.

La actriz venezolana de 36 años, María José Magán, es una importante estrella de TV Azteca, quien ha forjado una prolífica carrera como actriz y ha protagonizado varias de las telenovelas favoritas del público.

Su primera oportunidad la obtuvo en 2008 en la telenovela “Secretos del alma”, la cual fue protagonizada por Ivonne Montero y Humberto Zurita, y donde María José dio vida a Sonia Linares.

Un año después, en 2009, consiguió su primer antagónico en la telenovela “Pobre Diabla”, siendo la encargada de hacerle la vida imposible y tratar de separar por todos los medios a los personajes de Alejandra Lazcano y Cristóbal Lander.

Tras sus magníficas participaciones, Magán comenzó a ser un rostro frecuente en los melodramas de Azteca, pues en 2010 la vimos en “Quiéreme tonto”, en 2011 se unió al elenco de “Cielo Rojo” y finalmente en 2012 consiguió su primer papel protagónico junto al actor Francisco Angelini en la telenovela “Quererte así" donde interpretó a Paulina Navarrete.

A este proyecto le siguieron papeles clave, en 2013 en la telenovela “Destino” y en 2014 en “Prohibido Amar”, mientras que en 2016 participó en la serie “Señora Acero” dando vida a Andrea y compartiendo créditos con Carolina Miranda y Michel Duval.

Además de la actuación, María José ha demostrado que tiene grandes dotes de bailarina, pues fue parte del los famosos que compitieron en el reality “Baila Si Puedes” en 2015, convirtiéndose en una de las que ejecutó mejor sus bailes y coreografías.

La carrera de Magán no se ha enfocado exclusivamente en televisión, pues en 2018 demostró sus tablas al ser parte de la obra de teatro “Si mi amor lo que tu digas”, una comedia romántica en la que tres parejas de actores dieron vida a la pareja protagónica y en la que los personajes se enfrentan a lo que verdaderamente desean y necesitan de la vida en pareja y en matrimonio.

Ahora, nuevamente la actriz regresa a TV Azteca con un papel sumamente importante y enigmático.

“Es un personaje con muchos matices, pero personalmente es un papel muy especial porque el tema de la muerte siempre me ha traído sensaciones no muy buenas. No le tengo miedo a la muerte, pero le tengo miedo a la pérdida de un ser querido. Así que este personaje me ha hecho entender la muerte de una manera distinta, aunque aún no logro superar el miedo a la pérdida, pero creo que me va ayudar muchísimo”, reveló en entrevista para un periódico de circulación nacional.

No te puedes perder la excelente actuación de María José Magán próximamente por la señal de Azteca 7.