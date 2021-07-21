FOTOS | Te contamos todirijillo sobre Ned Flanders de Los Simpson.

Sincero, noble, cristiano devoto y estricto seguidor de la Biblia, así es Ned Flanders, quien vive en el 744 de Evergreen Terrace y es conocido como el famoso vecino incómodo de “Los Simpson”.

Flanders fue criado en Nueva York por los nihilistas Mona God y Nedwar Flanders Sr. En su niñez, era completamente incontrolable debido a la falta de disciplina de sus padres, pero gracias a una terapia de choque impuesta por el doctor Foster, Ned comenzó a reprimir su ira y en su lugar suele tener muletillas.

La mayor parte de su vida se dedicó a trabajar como dependiente en la industria farmacéutica, pero su sueño siempre fue abrir una tienda para zurdos, sueño que cumplió con los ahorros de toda su vida y abrió el Zurdorium en el centro comercial de Springfield.

HOMBRE DE FAMILIA

Ned tiene dos hijos llamados Rod y Todd, fruto de su matrimonio con la fallecida Maude Flanders, y a pesar de ser un hombre fiel a sus convicciones y esposa, aún casado, contrajo matrimonio con Ginger luego de una noche de copas en Las Vegas.

Tras el fallecimientos de su esposa, tuvo una breve relación con la cantante de rock cristiano Rachel Jordan y con la actriz Sara Sloane. Actualmente está casado con la maestra Edna Krabappel.

DESARROLLO DEL PERSONAJE

El apellido Flanders está inspirado en una de las calles de Portland (ciudad donde Matt Groening creció) llamada NE Flanders St y la idea principal del personaje era ser agradable y perfecto, sin motivos aparentes para ser odiado por Homero.

En las primeras temporadas, Flanders era apenas religioso, su principal función era molestar a la familia Simpson con su perfección, pero terminó convirtiéndose en un personaje de la derecha cristiana.

CURIOSIDADES

- En un episodio revela que tiene 60 años, edad que para nada representa con ese físico tan atlético.

- Es un gran fan de The Beatles hasta el punto de afirmar que son más grandes que Jesús.

- En 2001 y 2002 el festival cristiano Greenbelt celebró un especial “Noche de Ned Flanders” con una banda tributo llamada Ned Zeppelin.

No te puedes perder los momentos más icónicos del vecinillo favorito Ned Flanders en “Los Simpson” de lunes a jueves.