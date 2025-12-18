“Fue el alcohol”: Kristin Cabot rompe el silencio sobre el beso viral con Andy Byron en show de Coldplay

Kristin Cabot, exdirectiva de la empresa tecnológica Astronomer, rompió el silencio tras meses de críticas por el beso viral con su jefe, Andy Byron, durante un concierto de Coldplay en Massachusetts. El episodio, captado por la Kiss Cam el 16 de julio de 2025, se convirtió en un fenómeno global al superar los 100 millones de visualizaciones en TikTok.

Cabot reconoció que lo ocurrido fue consecuencia del alcohol y de un momento emocionalmente vulnerable. “Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. No era consciente de lo que hacía”, declaró en entrevista con The New York Times.

“Fue el alcohol”: la explicación de Kristin Cabot

La exdirectiva explicó que asistió al concierto con amigos mientras atravesaba un proceso de separación personal. “Quería salir, reír y pasar una noche genial”, relató. Sin embargo, lo que parecía diversión se convirtió en angustia al ser proyectada en pantalla junto al entonces director ejecutivo de Astronomer. “Soy la jefa de Recursos Humanos y él el director ejecutivo. Es un cliché y una lástima”, reconoció.

Cabot asumió la responsabilidad y renunció a su cargo, convencida de que no podía continuar en su puesto tras la viralización del video. “Tomé una mala decisión. Ese es el precio que elegí pagar”, afirmó.

¿Cuáles fueron las consecuencias para Kristin Cabot y Andy Byron?

El impacto del escándalo no se limitó al ámbito laboral. Cabot denunció haber recibido hasta 600 llamadas diarias y cerca de 60 amenazas de muerte, lo que obligó a reforzar la seguridad en su domicilio y restringir la vida social de su familia. “Mis hijos tenían miedo de que yo muriera y ellos también”, confesó.

Andy Byron, por su parte, presentó su renuncia como director ejecutivo tras una investigación interna. Aunque la empresa ofreció a Cabot reincorporarse, ella optó por un acuerdo de salida. “No podía imaginar cómo seguir siendo jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”, sostuvo.

Desigualdad para Kristin Cabot

Cabot cuestionó el trato desigual que recibió y defendió su trayectoria profesional: “Pasé gran parte de mi carrera quitándome las manos de encima. Mi ascenso fue fruto de mi trabajo”.

Más allá del escándalo, Cabot hizo un llamado a la reflexión pública: “¿Podemos empezar una conversación donde haya espacio para una versión diferente de esta historia? Esto se ha vuelto realmente salvaje”.