3 ideas para organizar tu colección de figuras de anime y hacer que se vean como un museo

Si tienes figuras de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, One Piece, Dragon Ball, Naruto o cualquiera de tus animes favoritos, seguro te encuentras en ese momento en el que el coleccionismo se ha vuelto un poco problemático, y tranquilo, nos pasa a todos. Así es, el espacio es uno de sus mayores problemas y, con tantas figuras en el mercado de diferentes escalas y cajas enormes, es común que llegaras a ese punto en el que quieres transformar tu habitación para que sea una auténtica galería dedicada a tus grandes tesoros del anime.

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3 ideas para lucir tu colección de figuras de anime

No importa qué tipo de figuras de anime te guste coleccionar; estas ideas harán que luzcan increíbles:

1. Vitrinas con luces LED

Si tienes un poco de presupuesto y quieres exhibir tus figuras como si tu casa fuera una tienda premium, esta es probablemente la mejor opción. Lo genial de las vitrinas con iluminación LED es que tus figuras de anime se protegen del polvo, se resaltan colores y detalles y crean un efecto “museo” que solo amarán.

|Pinterest Sean

2. Repisas flotantes para ahorrar espacio

Si no tienes espacio para colocar vitrinas, las repisas flotantes son siempre una buena elección y la cual es muy popular entre los fans del anime y gaming. Son económicas, se ven minimalistas y aprovechan el espacio que existe en paredes vacías. Funciona perfecto con figuras medianas o Funko Pop.

|Pinterest Suzu

3. Organiza todo por universos

Uno de los errores más comunes es mezclar todo. Muchos coleccionistas recomiendan recrear pequeñas escenas. Por ejemplo:



Una zona de Demon Slayer

Otra de Dragon Ball

Una pared solo de shonen

Puede que no tengas espacio o dinero para adaptar un espacio especial para tus figuras. Sin embargo, muchas veces este tipo de organización hace que cada figura destaque mucho más y evita que la colección se vea saturada.

¿Cómo mantienes el espacio de tus figuras de anime en casa?