Top 4 animes con más capítulos que One Piece, y que son perfectos para disfrutar, aunque no sepas mucho de anime

Dentro del universo creciente del anime y el entretenimiento de largo contenido sin duda One Piece suele ser un gran referente. No obstante, existen muchos otros contenidos que resultan ideales para quienes buscan historias largas y que sean el escalón a este universo incluso si es que no se es experto en el tema.

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4 animes más largos que One Piece que puedes ver para adentrarte en el universo del anime

Sezane-sen

Sazae-san es considerado como uno de los animes más populares y largos de todos los tiempos. Machiko Hasegawa creó el manga en 1946 logrando que su respectivo anime tenga el récord mundial Guinness al producto con mayor cantidad de tiempo al aire. El anime comenzó a transmitirse en 1969 y hasta la fecha sigue en transmisión.

Doraemon

Doraemon es un manga creado de la mente del escritor e ilustrador Fujiko F. Fujio, pseudónimo de Hiroshi Fujimoto el cual vio la vida en 1969. Su respectivo anime cuenta con más de 2,500 capítulos dentro de sus diferentes etapas, lo que lo coloca como uno de los más largos y queridos por los fanáticos del género.

Crayon Shin-ch

Crayon Shin-chan es una serie de manga ilustrado por Yoshito Usui, el cual está inspirado en la vida Shin-chan, un pequeño de 5 años. El anime vio la luz en 1990 y hasta el momento se le pueden contabilizar por lo menos 1300 episodios y 70 especiales.

Detective Conan

Detective Conan nació de la mente del escritor e ilustrador Gōshō Aoyama, quien narra la historia de Shinichi Kudo quien mantiene una mente de adulto a pesar de que se encuentra atrapado en el cuerpo de un niño de alrededor de ocho años. El anime comenzó a ser transmitido en 1996 contabilizando más de 1190 episodios manteniéndose vigente en la actualidad.

¿Por qué ver animes largos?

Los fans del género advierten que el consumir series de gran cantidad de capítulos permite conocer tramas y personajes más complejos, además de ser una de las mejores opciones de adentrarse dentro de este género al tener fórmulas aprobadas y queridas por los fans.