Bruce Dickson el mítico vocalista de Iron Maiden llega a la CCXP México 2026

Este viernes 23 de abril se estará llevando a cabo el primer día de la tan esperada CCXP México 2026, la convención que ha llegado para quedarse en la cultura geek mexicana y que vendrá con muchas sorpresas, mismas que probablemente quedarán en la historia de la cultura.

Uno de los grandes atractivos del viernes es la presencia de Bruce Dickson, el vocalista de Iron Maiden, una de las bandas más importantes de la historia del rock y el heavy metal quienes están celebrando 50 años de carrera, consolidadas como una banda histórica.

Bruce Dickson en la CCXP México 2026

Si bien Bruce Dickson es bastante conocido por todo el mundo gracias a su trayectoria con Iron Maiden; el británico también es un piloto, empresario y se ha encargado de dar conferencias por todo el mundo donde habla sobre estrategias de trabajo donde detalla algunos aciertos para que su banda funcione como una empresa global.

Esta visita de Bruce Dickson a la CCXP 2026 se llevará a cabo en el margen en que Iron Maiden visitará a México con su gira 'Fear Of The Dark World Tour', con la que la banda rockeará sus mejores éxitos a finales de este 2026.

¿Cuánto cuestan los boletos para la CCXP México 2026?

El Epic Pass, que incluye una gran cantidad de amenidades en cuanto a la experiencia, tiene un precio de $4,275.

El abono general de los tres días cuesta $1,990 pesos, siendo una gran opción si no te quieres perder ningún detalle.

Por otro lado, los pases individuales tienen precios distintos; por ejemplo, el de viernes y domingo cuestan $990 y el del sábado $1,200 pesos.

¿Cuándo será el concierto de Iron Maiden en México?

Tras dos años de ausencia, una de las bandas más legendarias de los últimos tiempos: Iron Maiden regresará al Estadio GNP el próximo 02 de octubre del 2026, en la que Bruce Dickson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain y Janick Gers harán vibrar la Ciudad de México.

La banda hizo el anuncio de su gira por Norteamérica y aseguraron que visitarán más países, pero destacaron un anuncio especial para México, pues la banda celebrará 34 años de la primera vez que Iron Maiden visitó tierras aztecas durante el 'Fear Of The Dark World Tour', y esta sería la octava vez que ofrecerán un concierto en la ciudad.