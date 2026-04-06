Aaron Paul, el actor de Breanking Bad llegará a México como parte de la CCXPMX26; fechas boletos y más

¡Buenas noticias para los fans de lo geek! Pues este lunes se ha hecho completamente oficial que uno de los actores más queridos de los últimos años: Aaron Paul, quien ganó fama mundial por su papel como Jesse Pinkman en la aclamada serie de Breaking Bad estará llegando a México para la CCXPMX26.

Popular por su trabajo en grandes proyectos como Dispatch, el universo de Breaking Bad (Better Call Saul, El Camino), Westworld, Black Mirror en incluso en la película de Need For Speed han colocado a Aaron como uno de los actores de la actualidad más queridos por millones de fanáticos .

¿Qué días estará Aaron Paul en la CCXPMX26?

Si un solo día no era suficiente, el actor de 46 años estará formando parte de la tercera edición de uno de los festivales de cultura pop más importantes de México los días viernes 24 y sábado 25 de abril en la CCXPMX26.

Como parte de la participación de Aaron Paul, los asistentes tendrán un espacio para que puedan tomarse fotografías con él e incluso habrá firmas de autógrafos, por lo que se ha convertido en una de las figuras más esperadas de este evento que está por realizarse en la Ciudad de México.

¿Cuándo será la CCXPMX26?

Por ahora se ha confirmado que las fechas de la CCXPMX 2026 serán el 24, 25 y 26 de abril en el en el Centro Banamex por lo que estamos a pocos días de poder vivir esta gran experiencia que poco a poco comienza a tomar más forma entre los artistas y paneles confirmados.

¿Cuánto cuestan los boletos para la CCXPMX 2026?

Los accesos se pueden conseguir a través de la plataforma de TicketMaster, los cuáles son los siguientes:

