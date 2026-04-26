Increíble: Estos son los objetos más caros que puedes comprar en la CCXP México 2026

Este fin de semana se llevó a cabo la CCXP México 2026. A lo largo de tres días, el Centro Banamex se convirtió en un auténtico paraíso para los amantes de los cómics, el anime, los videojuegos y el cine. Como era de esperarse, la convención reunió a fanáticos de todas partes del mundo, además de contar con una impresionante oferta de artículos exclusivos; pero ¿tienes una idea de cuánto podría costar el objeto más caro? ¡Aquí te contamos!

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CCXP México 2026: Conoce los objetos más caros que puedes comprar en la convención

El objeto más caro de la CCXP México 2026 tuvo un costo de $800 mil pesos mexicanos… Sí, así como lo lees. Se trata de un cuadro autografiado por Akira Toriyama, el emblemático creador de Dragón Ball, quien falleció hace apenas dos años (1 de marzo de 2024). Lo más impresionante de este artículo de colección no fue su precio, si no que ya se encontraba vendido.

Otro artículo de gran valor, sin duda, fue un vinilo de Led Zeppelin, autografiado por los cuatro miembros de la agrupación: Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant y John Bonham. ¿Su costo? ¡350 mil pesos! A este vinilo le sigue una playera usada por el mismísimo Lionel Messi en una Copa América por $230 mil pesos. Las estatuas de superhéroes también están entre los objetos más caros de la convención. Tan sólo una pieza de Capitán América superaba los $60 mil pesos mexicanos.

También nos encontramos con cartas especiales de Pikachu con un valor entre los $60 mil y $70 mil pesos mexicanos, según el tipo de tarjeta; así como otros artículos de colección del universo cinematográfico de Star Wars, incluido un R2-D2 tamaño real por $35 mil pesos.

Otros objetos que destacan son cómics de The Amazing Spider-Man por $9,000 pesos e Invincible por $5,000, al igual que varias figuras coleccionables de Naruto con precios verdaderamente elevados, como una representación de la pelea entre Pain vs. Jiraiya por $46,000 pesos.

Tú, ¿comprarías alguno de estos artículos?