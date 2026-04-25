6 animes que llegarán al catálogo de Crunchyroll, confirmados desde la CCXP México 2026

¡Buenas noticias para los amantes del anime! Crunchyroll ha confirmado la llegada de 6 series imperdibles a su catálogo. La noticia se dio a conocer a través de un panel celebrado en la CCXP México 2026 y aquí te compartimos todos los detalles al respecto: títulos y fecha de estreno en la plataforma de streaming.

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Desde CCXP México 2026 se confirma la llegada de estos animes al catálogo de Crunchyroll. ❤️‍🔥

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Los 6 animes que llegan a Crunchyroll, confirmados desde la CCXP México 2026

1. Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

Fecha de estreno: julio

Sigue la historia de Narukami Ryusei, un antiguo Rey Demonio que ahora es un NEET flojo en el mundo moderno. No obstante, su nueva vida da un giro inesperado cuando descubre que Hanaori Mitya, la heroína que lo derrotó, también reencarnó en el mundo moderno como una hermosa estudiante. ¿Sobrevivirán al reencuentro?

2. Rich Girl Caretaker: I'm Secretly the Caregiver of the Most Popular Girl in This Rich Kid School

Fecha de estreno: julio

Esta serie animada se centra en la historia de Itsuki Tomonari, un estudiante de preparatoria que se ve involucrado en un secuestro, por lo que termina cuidando en secreto a Hinako Konohana, la joven más popular y rica de la escuela. ¿Se enamorarán?

3. Skeleton Knight in Another World, temporada 2

Fecha de estreno: julio

El caballero de armadura dorada regresa. En la primera temporada fuimos testigos de cómo Arc reencarnó en un esqueleto de armadura dorada que decide ser mercenario para no llamar la atención. Sin embargo, su buen corazón lo lleva a proteger a los demás y desmantelar una serie de complots contra los elfos, por lo que en esta segunda entrega seguiremos con las nuevas aventuras del querido caballero esqueleto junto a la elfa Ariane.

4. Smoking Behind the Supermarket with You

Fecha de estreno: julio

Este anime sigue la historia de Sasaki, un oficinista estresado del trabajo, cuyo único alivio es fumar y ver la hermosa sonrisa de Yamada, una amable cajera de supermercado. Durante una de sus salidas a fumar, conoce a Tayama, una atractiva y misteriosa joven… a quién Sasaki ya había visto antes, pero no recuerda.

5. Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!

Fecha de estreno: octubre

Aquí seguirás la historia de Satou Takahiro, un joven que despierta dentro de su videojuego favorito como un mercenario. Gracias a sus conocimientos previos, logra pilotar una poderosa nave, enfrentarse a piratas espaciales y relacionarse con diversas chicas que conoce en sus viajes.

6. The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat, temporada 2

Fecha de estreno: 2027

El asesino más legendario del mundo reencarna en otro mundo, como el hijo mayor de una familia de aristócratas bajo la condición que destruir al héroe que destruirá el mundo, según una profecía; por lo que en esta segunda parte seremos testigos de cómo continúa la misión. ¿Lo logrará?