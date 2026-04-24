6 ideas de merch de ‘Demon Slayer’ para regalar este Día del Niño; son útiles y originales

Estamos a pocos días de celebrar el Día del Niño, es por eso que si no tienes idea de que regalar te presentamos las ideas perfectas para obsequiar, son objetos inspirados en 'Demon Slayer', el icónico anime japonés que ha conquistado a miles de personas a través del mundo.

¿Cuál es la mejor merch para regalar de 'Demon Slayer' este Día del Niño?

Durante esta celebración suelen regalarse dulces y juguetes. Sin embargo, hoy en día hay diversas opciones en el mercado, mismas que son funcionales, originales y sobre todo que los niños y niñas pueden darle un uso casi diario, es por eso que te presentamos 6 ideas perfectas para sorprender a los pequeños del hogar, especialmente si son fanáticos de 'Demon Slayer'.

Lonchera y termo de 'Demon Slayer'

Una idea perfecta para regalar a los pequeños es una lonchera y un termo, los cuáles son muy funcionales para los niños y niñas ya que asisten a la escuela y son objetos en los que pueden colocar sus alimentos y bebidas calientes. Hoy en día en el mercado hay diversos tamaños y diseños, por lo que puedes elegir el favorito del pequeño e incluso buscar alguno que solo sea de su personaje favorito.

Lonchera y termo de Demon Slayer|Crédito: Pinterest

Sudadera negra y mochila de 'Demon Slayer'

Una idea perfecta para regalar es una sudadera en color negro con el estampado del icónico anime japonés. El tono negro es uno que combina con cualquer look por lo que los niños y niñas podrán usarlo con lo que deseen, por otro lado, es ideal para que los pequeños se protejan del frió, especialmente si la sudadera tiene gorro. Por otro lado, otra idea perfecta de regalo es la de una mochila ya que son perfectas para guardar pertenencias y trasladarla de manera fácil. Elige el diseño que más te guste.

Sudadera negra y mochila Demon Slayer|Crédito: Pinterest

Tazas y vasos de 'Demon Slayer'

Una idea perfecta para regalar y muy útil es la de tazas de ceramica y vasos reutilizables de plástico ya que no son desechables y los pequeños podrán darle un uso diario. Incluso puedes personalizar el obsequio colocando el nombre del niño y de la niña en el vaso o taza. Por otro lado, dentro del regalo puedes colocar dulces o chocolates, lo cual hará que al mismo tiempo sea una especie de "dulcero".