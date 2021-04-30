Día del Niño: Disfruta este día con los clásicos de Disney más queridos.

Este Día del Niño es diferente a años anteriores debido a la pandemia de Covid-19. Millones de personas continúan en confinamiento; sin embargo, no es pretexto para olvidar a los más pequeñitos del hogar.

Te presentamos algunos clásicos de Disney que puedes ver en compañía de tus seres queridos y celebrar en grande este Día del Niño.

Peter Pan

La película, inspirada en la obra teatral y escrita por el escritor escocés James M. Barrie, nos sumerge a un mundo de fantasía y aventuras en Neverland. Es momento de revivir este clásico junto a Peter Pan, Wendy y sus tiernos hermanitos.

La bella y la bestia

Las princesas del hogar también pueden disfrutar de este día convertidas en Bella y su vestido amarillo. La romántica historia de amor nos transporta a un mundo imaginario donde las tacitas de té también cobran vida.

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Dumbo

El elefante más tierno del cine se hace presente en este Día del Niño con sus grandes orejas. La historia se desarrolla en un circo, donde Dumbo descubre que puede volar con sus grandes orejas e intenta escapar para reunirse con su mamá.

Toy Story

Es momento de abrir el baúl y jugar con los personajes más divertidos. Nos referimos a Woody, Buzz Lightyear y Jessie La Vaquerita, quienes juntos viven inolvidables aventuras en la habitación de su dueño Andy.

Buscando a Nemo

El pez payaso más tierno del cine también llega en este Día del Niño junto a su grupo de amigos marinos. Por si fuera poco, tampoco podemos dejar escapar las locuras de Dory y su mente olvidadiza. Es momento de revivir este clásico y sumergirnos a una de las historias más épicas.

Blanca Nieves

El clásico de clásicos. En el que una manzana, una malvada bruja, enanitos, un príncipe azul y Blanca Nieves, nos regalaran una de las historias más recordadas en la industria animada.

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