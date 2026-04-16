ÚLTIMA HORA: La DesertCon 2026 en Monterrey ha sido POSPUESTA, conoce las nuevas fechas y cómo puedes solicitar tu reembolso

Hay malas noticias: de acuerdo con un comunicado oficial, la DesertCon 2026, que se llevaría a cabo en Monterrey, Nuevo León, la cual estaba programada para el 18 y 19 de abril de 2026, ha sido pospuesta para el 11 de octubre de 2026. Los organizadores del evento pidieron disculpas a la comunidad por haber tomado esta decisión, la cual se tuvo que tomar por motivos de planeación y de logística. Si eres una de las personas que compró su boleto con anticipación, es importante señalar que podrás hacer tu reembolso.

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¿Se canceló la DesertCon 2026 en Monterrey?

La buena noticia es que no se canceló el evento. De acuerdo con los organizadores, se tuvo que reprogramar para octubre debido a algunas situaciones que afectaron de manera importante la planeación y ejecución del evento, lo que impidió que este se pudiera llevar a cabo. Aunque no se revelaron los motivos exactos, podría tener relación con la reciente cancelación de Justin Berfield, el actor que da vida a Reese, quien tuvo complicaciones con ciertos incumplimientos contractuales.

|Crédito: DesertCon

¿Qué pasará con la DesertCon 2026?

Los organizadores pidieron disculpas a los fans y afirmaron entender la molestia que esto podría ocasionar, por lo que asumían toda la responsabilidad de esta decisión. La buena noticia es que no se cancela del todo, pues ahora el evento se llevará a cabo hasta el 11 de octubre de 2026.

¿Qué pasará con los boletos?

El comunicado no especifica nada sobre los boletos, pero todo parece indicar que servirán para la fecha de octubre. Sin embargo, con las interacciones sí ocurre otra cosa. Si las adquiriste, tienes que enviar un correo a contacto@deserentertainment.com para pedir información sobre tu reembolso para que le den solución pronta.

