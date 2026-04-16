Street Fighter regresa al cine: el tráiler revive una saga llena de fracasos (y una nueva esperanza)

El primer tráiler de Street Fighter ya fue revelado y promete tener un enfoque más fiel al clásico videojuego. La película está a cargo de Legendary Pictures y Capcom y tiene su estreno programado para el 16 de octubre de 2026. En esta ocasión, apuestan por una historia ambientada en 1993 con personajes icónicos como Ryu, Ken y Chun-Li. Pero más allá del hype que estas primeras imágenes puedan generar, la pregunta es inevitable: ¿por fin Street Fighter conquistará el cine?

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Primer tráiler de Street Fighter llega lleno de nostalgia

Algo muy positivo que nos deja este primer avance es que esta nueva versión abraza la esencia del arcade, con peleas exageradas, colores vibrantes y personajes fieles a lo que son en los videojuegos. Se sabe que en esta ocasión la historia gira en torno al torneo World Warrior y una conspiración liderada por M. Bison.

La historia llena de fracasos de Street Fighter en el cine

Muchos fans no se fían del todo con este primer tráiler, pues la franquicia no tiene el mejor pasado en Hollywood. Uno de los ejemplos más claros es el Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, que se volvió más meme que éxito. Después vino The Legend of Chun-Li (2009), que tampoco convenció a nadie, y mucho menos a los fans.

¿Qué cambia en esta nueva versión?

Pero hay una nueva esperanza y es probable que finalmente la franquicia tenga lo que se necesita para emocionar a los fans, pues cuenta en primera con la participación directa de Capcom. Esta cinta respetó el lore del videojuego por completo y buscó tener un casting más alineado con la esencia de cada uno de los personajes. Además. Ayuda saber que estamos viviendo el mejor momento para el cine basado en videojuegos.

¿Qué es lo que esperas de esta nueva película basada en el mundo de Street Fighter?