EN VIVO: Pokémon Presents 2026, sigue online los anuncios y las nuevas noticias con motivo del Pókemon Day hoy viernes 27 de febrero

¡Es hoy, es hoy! Con motivo al Día de Pokémon 2026, este 27 de febrero se llevará a cabo el Pokémon Presents, evento en el que se anuncian nuevos proyectos y demás actualizaciones en torno a la popular franquicia. El Pokémon Presents de este año es sumamente especial ya que coincide con el 30 aniversario de los juegos originales, por lo el hype está a todo lo que da. ¿Listo para el evento?

Horario y dónde ver en vivo el Pokémon Presents 2026

El Pokémon Presents 2026 dará inicio en punto de las 8:00 a.m. (hora del centro de México). No obstante, el evento contará con un pre-show, el cual arranca a las 7:30 a.m. La presentación como tal, tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Tanto el pre-show, como la presentación, podrán seguirse por los canales oficiales de Pokémon en Youtube, Twitch y TikTok. Aquí, podrás seguir el LiveBlog con el minuto a minuto del evento y todos los lanzamientos en tiempo real.

Eventos por el Pokémon Fest 2026

La Ciudad de México llevará el Pokémon Fest a un nuevo nivel. Este año, se esperan eventos importantes por el Día de Pokémon en el Centro Cultural de las Bombas. También se organizarán batallas de cartas y Pokémon GO, así como intercambio de coleccionables y música en vivo en el Tianguis Pokémon.

Sigue EN VIVO el Pokémon Presents 2026: