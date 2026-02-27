Pokémon Day 2026: ¿Qué actividades GRATIS hacer en CDMX este fin de semana con motivo del 30 aniversario?

Este 27 de febrero estaremos celebrando el Pokemon Day, evento que celebra una año más de esta franquicia, o al menos se tiene esta fecha como su aniversario debido al lanzamiento de los videojuegos “Pokémon Red” y “Pokémon Green” en 1996, títulos con los que la franquicia llevó a un nivel más lejos su universo.

Si bien, Pokémon Company ha anunciado varios eventos a nivel global y sobre todo en línea, el fandom mexicano también celebrará este aniversario con diversas actividades, por lo que compartiremos algunas de las que no te puedes perder.

¿Qué actividades habrá en CDMX como parte del Pokémon Day 2026?

La primera actividad que debes de considerar este viernes 27 de febrero es la que será en línea, donde Pokémon Company anunciará grandes novedades sobre la saga, el cuál iniciará en punto de las 7:30 am, si tomamos en cuenta el pre-show de media hora.

Un evento que ha hecho bastante ruido es el que habrá en el Centro Cultural Casa de las Bombas los próximos 27 y 28 de febrero, donde además de música en vivo habrá torneos de cartas, Pokémon GO, música en vivo, exposiciones, conferencia y demás sorpresas para los asistentes que forman parte de esta gran comunidad.

Otro punto donde habrán varias actividades es en el conocido “Tianguis Pokémon”, el cuál se encuentra en la explanada del Teatro Blanquita, donde también el viernes y sábado se esperan las actividades típicas de este lugar (intercambio de coleccionables, batallas de cartas y Pokémon GO), así como música en vivo y demás torneos.

¿Cuál es la importancia de Pokémon en estos 30 años?

A los largo de los años, Pokémon se ha vuelto una de las franquicias más queridas de todo el mundo, pues lo que comenzó como videojuegos, pronto terminó llegando a la pantalla, donde hemos visto tanto series de anime, como películas e incluso live-action de este gran universo que nos trae creaturas únicas.

Los juegos de cartas coleccionables, y demás mercancía se han vuelto con el paso de los años en todo un furor, siendo que incluso hace unos días una carta de Pokémon se vendió por más de 16 millones de dólares, dejando ver lo popular e importante que es esta franquicia.