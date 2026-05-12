Japón coloca señales de “gatos voladores” en las calles y el internet está fascinado

No, no es cosa de un anime o de un curioso videojuego. Así es, Japón se vuelve viral una vez más por una de esas curiosidades que parecen sacadas de un mundo de fantasía. Resulta que en distintas calles y carreteras del país comenzaron a llamar la atención unas peculiares señales de tránsito que advierten sobre la posible aparición de “gatos voladores”. Así como lo oyes, aunque puede sonar exagerado, en realidad tiene una explicación muy simple: son avisos colocados en zonas donde los gatos suelen cruzar inesperadamente las calles, por lo que estos letreros ayudan a prevenir accidentes y atropellos.

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¿Qué significan las señales de gatos en Japón?

Las señalizaciones funcionan como cualquier advertencia vial tradicional en cualquier país. Su objetivo es claro: alertar a los conductores sobre los gatos que suelen cruzar inesperadamente por el lugar. El apodo de “gatos voladores” surgió porque en aquel país es común verlos saltar de la nada de las bardas o aparecer de repente corriendo inesperadamente por la carretera. Es por eso que en las zonas donde habitan muchos gatos de casa o callejeros, se optó por usar este tipo de señalizaciones.

¿Por qué Japón coloca este tipo de avisos?

Es común ver que en Japón los vecindarios estén plagados de este tipo de letreros y esto se debe a su forma de ver la convivencia urbana. Para ellos es muy importante respetar reglas en espacios públicos y cuidar de los animales callejeros. Es por eso que para ellos esto no es extraño, pues es una forma común de alertar a la comunidad, tanto por el bien, en este caso, de los gatos como de los ciudadanos que circulan por la zona. Y aunque puedan parecer tiernas o curiosas para los curiosos del lado occidental, realmente forman parte de estrategias locales de seguridad vial.

¿Qué opinas de los gatos voladores en Japón?