Pokémon lanza una guía edición LIMITADA para coleccionistas y fans ya la quieren agotada

Pokémon acaba de sorprender a millones de fans con un nuevo producto diseñado para fans de corazón o coleccionistas. Se trata de Pokémon Deluxe Character Guide Limited Edition Box Set Collection, una edición limitada de lujo que reunirá información de más de mil Pokémon y todo dentro de una gigantesca guía premium similar a una enciclopedia Pokémon que además incluye artículos exclusivos. Este producto forma parte de los artículos que celebran los 30 años de historia de la franquicia y ya está siendo considerado como una de las piezas más codiciadas para fans del anime, videojuegos y cartas coleccionables.

También te puede interesar: Pokémon llega al papel higiénico y los fans ya quieren coleccionarlos todos

¿Qué incluye la nueva guía de colección de Pokémon?

Si con todo lo que te dijimos ya te entró emoción y curiosidad, espérate, que te decimos todo lo que incluye esta edición limitada:



Una guía de tapa dura de 336 páginas

de 336 páginas Información de más de 1,000 Pokémon

Recorrido por todas las regiones

Datos de videojuegos , anime y Pokémon TCG

, y Los Pokémon estarán organizados en orden Pokédex y va desde Bulbasaur hasta Pecharunt

Por si eso fuera poco, la caja de esta edición limitada es de lo más llamativa por su precioso diseño. La caja tiene un cierre magnético, relieves especiales y acabados metalizados inspirados en la Pokédex y es verdaderamente bellísima.

|Pikachu Press/The Pokemon Company/Game freak/Nintendo

¿Cuánto cuesta la Pokémon Deluxe Character Guide?

Aunque el producto ya aparece en populares tiendas en línea, todavía no se revela el precio que tendrá el set deluxe ni la guía por separado. Lo único que revelan dichos sitios es la fecha de salida, la cual está programada para el próximo 25 de agosto de 2026. Lo más probable es que la guía sea mucho más económica que el box set; sin embargo, los fans consideran que es mucho mejor opción adquirir la versión deluxe.

¿Te gustaría tener esta guía en tu colección de Pokémon?