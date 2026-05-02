Llegan nuevas figuras de K-Pop Demon Hunters: así son los coleccionables más deseados del momento

Acaban de revelar las nuevas figuras coleccionables de KPop Demon Hunters y los fans ya mueren por tener a cada una de ellas. Se trata de piezas de alta gama en escala 1/6 desarrolladas por la reconocida marca Hot Toys y estarán disponibles en diferentes plataformas de venta. Lo que las hace tan codiciadas es el destacable nivel de detalle. Eso sí, hay que tomar en cuenta que se trata de ediciones limitadas y estarán disponibles a partir de 2027, con precios que rondan entre los 4,700 y 5,100 pesos mexicanos.

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¿Por qué estas figuras emocionan a los coleccionistas?

Estas figuras no son juguetes, son réplicas exactas de los personajes, con alto detalle y de muy buena calidad. Los rostros de estos muñecos están esculpidos con precisión hiperrealista, ropa hecha con tela real, accesorios intercambiables e incluso se ha revelado que tienen un sistema de iluminación LED. Este nivel de detalle en las figuras es lo que ha convertido a esta marca en el estándar más alto del coleccionismo actual.

Primer vistazo oficial a las esperadas figuras HOT TOYS de Kpop Demon Hunters



Son escala 1/6 y cada una costará 270 dólares pic.twitter.com/nWKNEcQNyo — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) January 28, 2026

¿Qué personajes de KPop Demon Hunters están disponibles?

Esta colección obviamente incluye a las tres chicas: Rumi, Mira y Zoey, y, en definitiva, ya son las favoritas de los fans. Cada una de las figuras captura la esencia del universo de KPop Demon Hunters, combinando su estética idol y caricatura con una figura realista y de muy buenos materiales.

¿Cuánto cuestan y cuándo salen a la venta?

Las muñecas no son baratas, pues se encuentran entre los 4,700 y 5,100 pesos mexicanos, pero si te interesan, toma en cuenta algo: subirán de precio. Al ser un objeto de colección muy limitado y codiciado, si no las compras en cuanto salgan, después podrían triplicar su valor y hacer aún más difícil que puedas poseer una de ellas. Las figuras estarán disponibles a partir de enero de 2027 y serán la envidia de todos.