7 juguetes inspirados en “KPop Demon Hunters”, para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026

No existen personajes animados que en el último año haya tenido un éxito comparable al de las HUNTR/X, quienes llegaron para quedarse en el imaginario colectivo y apoderarse completamente de las habitaciones infantiles alrededor del mundo. Para el Día del Niño y la Niña 2026, recopilamos algunos de los mejores juguetes inspirados en "KPop Demon Hunters" que actualmente o próximamente estarán disponibles para comprar y regalar.

7 juguetes de "KPop Demon Hunters", para el Día del Niño y la Niña 2026

|Crédito: Funko

1. Funko Pop!

Diversos personajes de la película de "KPop Demon Hunters" ya están disponibles en figuras de Funko y se pueden comprar en México. Además de nuestras tres protagonistas, están "Romance", "Baby", "Abby", "Mystery", "Bobby" y "Derpy", entre otros.

2. Monopoly Deal

|Crédito: Hasbro

A diferencia de un juego tradicional de Monopoly, este set de cartas se juega en 15 minutos y es apto para un rango más amplio de edades. En 2026 se ha lanzado una versión del juego inspirado en personajes de "KPop Demon Hunters" y con temática de la película.

3. Rompecabezas de 500 piezas

|Crédito: Amazon

La empresa Buffalo Games creó este rompecabezas de 500 piezas con una imagen de "Las Guerreras K-Pop" de cuerpo completo. Es apto para adolescentes y adultos, e incluye póster. Se encuentra disponible para comprar en línea desde México.

4. Libro para colorear

|Crédito: Amazon

La editorial estadounidense Bendon publicó un libro para colorear inspirado en "K-Pop Demon Hunters", el cual tiene 40 páginas con tiernos dibujos llenos de detalle. Se puede comprar en línea desde México.

5. Set de Lego

En febrero fue anunciado que Lego también tendrá una colaboración con "KPop Demon Hunters" para un espectacular set de construcción. Se espera que en esta temporada de primavera comiencen las preventas.

6. Juguetes inspirados en "KPop Demon Hunters", de Nerf

|Crédito: Hasbro

La marca Nerf lanzará a partir de julio algunos juguetes inspirados en "KPop Demon Hunters"; específicamente, se basarán en cada una de las armas que usan "Rumi", "Mira" y "Zoey".

7. Muñecas de las "HUNTR/X"

A partir de noviembre comenzarán las preventas para el trío de muñecas que creó Mattel en colaboración con "KPop Demon Hunters". Cada una guarda un fuerte parecido con la integrante de "HUNTR/X" que representa.

