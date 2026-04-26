Kevin Woo de KPop Demon Hunters conquista la CCXP México 2026: “Quiero hacer un tour global con los Saja Boys y HUNTER/X”

El escenario Thunder de la CCXP México 2026 se iluminó con la presencia de Kevin Woo, ex integrante de U-KISS y actor de doblaje en KPop Demon Hunters. El famoso “Mistery Saja”, de los Saja Boys, se hizo presente para dar un repaso por su impecable trayectoria artística, además de hablar sobre su más reciente proyecto con las guerreras KPop.

También te puede interesar: Increíble: Estos son los objetos más caros que puedes comprar en la CCXP México 2026

Kevin Woo de KPop Demon Hunters brilla en la CCXP México 2026: así se vivió su visita a CDMX

Kevin Woo se mostró feliz por volver a México después de 13 años, pues la última vez que visitó tierras aztecas fue con la agrupación de pop surcoreana, U-KISS, de la cual fue miembro por una década. El idol agradeció el apoyo de su público mexicano y platicó sobre su carrera: desde sus inicios en la música y su paso por Broadway hasta el contacto con Sony Pictures Animation para ser parte de Kpop Demon Hunters.

El artista también complació a los fans de hueso colorado al interpretar una pequeña parte de “Neverland” de U-KISS, además de ofrecer una increíble presentación de “Soda Pop", con la que sacó sus mejores pasos de baile.

Así fue como Kevin Woo se convirtió en Mistery Saja de los Saja Boys

Según relató Woo, tras su paso por Broadway conoció a un productor de Sony, quien quedó encantado con su actuación y le ofreció el papel. Kevin no dudó ni un minuto, pues asegura que el guión le enchinó la piel. Al adentrarse más sobre su personaje, Woo reveló que se parece más a Mistery Saja de lo que cree. No obstante, la parte más emotiva de su presentación fue cuando estuvo al borde de las lágrimas al recordar todos los galardones que recibió la cinta de las HUNTER/X.

¿Habrá gira mundial de Kpop Demon Hunters? Esto dice Kevin Woo

Al hablar sobre el éxito de la cinta, Kevin mostró su interés y entusiasmo por hacer una gira global con los Saja Boys y las HUNTER/X. No obstante, aseguró que la última palabra la tienen las compañías productoras. Eso sí, dejó en claro que quiere volver a México para ofrecer uno de estos conciertos.

¿Quién es Kevin Woo? Así ha sido su trayectoria

Kevin Woo es toda una leyenda en la industria del entretenimiento coreano. Si bien su visita a la CCXP México 2026 se dio con motivo a su participación en la exitosa cinta de Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters, su trayectoria va más allá.

Woo formó parte de la banda de pop surcoreana U-KISS, con quien lanzó éxitos como Neverland y Stalker, por mencionar algunos. Sin embargo, tras una década juntos decidió partir caminos con el objetivo de explorar algo diferente.

Tras su salida de U-KISS, Woo volvió a Estados Unidos, donde hizo su debut en Broadway en el musical KPOP, en el que dio vida a uno de los integrantes del grupo ficticio, F8. Posteriormente, se anunció su incorporación a KPop Demon Hunters, donde prestó su voz para Mistery Saja de los Saja Boys.