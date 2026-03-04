¿LEGO de Dragon Ball en camino? El rumor que emociona a los fans por su aniversario

La emoción y los rumores están a todo lo que da; los fans del anime y los coleccionistas rezan porque todo sea real. Todo parece indicar que LEGO podría lanzar su primer set oficial inspirado en Dragon Ball en noviembre de 2026. De acuerdo con las filtraciones difundidas por cuentas especializadas en LEGO como maniac67_ y brick_clicker, aseguran que la compañía estaría preparando un set de colección dentro de la línea de LEGO Icons. De ser real, este se estaría lanzando en el 40 aniversario del anime original de Dragon Ball. Es importante tomar en cuenta que todo esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Por qué Dragon Ball podría llegar a LEGO ahora

Se podría decir que este rumor no suena descabellado, pues desde hace años, LEGO ha iniciado a realizar colaboraciones con franquicias relacionadas con el anime y la cultura japonesa. Algunos claros ejemplos son:



LEGO ONE PIECE , una línea basada en el famoso manga y anime.

, una línea basada en el famoso manga y anime. LEGO Pokémon, que se lanzará oficialmente en 2026.

No es sorpresa para nadie que LEGO haya decidido iniciar esta estrategia que busca conquistar a los coleccionistas y fans del anime, pues desde hace tiempo han demostrado que el público geek está dispuesto a invertir en sets prémium basados en anime.

Qué set de LEGO Dragon Ball podría lanzarse

De acuerdo con las filtraciones, se dice que habría un set inicial, pensado como unas piezas de exhibición para el público más adulto que gusta de coleccionar y exhibir este tipo de piezas. No hay más información respecto a la forma o características del set, pues ese secreto lo mantienen muy bien guardado; sin embargo, los fans ya comenzaron a especular.

¿Cómo serán los sets de LEGO de Dragon Ball?

De acuerdo con los fans y conocedores, es muy probable que veamos:



Kame Hous e: La famosa casa del Maestro Roshi en la pequeña isla. Este podría incluir minifiguras de Goku, Krillin y Roshi.

e: La famosa casa del Maestro Roshi en la pequeña isla. Este podría incluir minifiguras de Goku, Krillin y Roshi. Shenlong : Muchos piensan que podríamos ver un set gigante del dragón Shenlong en una base de exhibición junto a las esferas de dragón.

: Muchos piensan que podríamos ver un set gigante del dragón Shenlong en una base de exhibición junto a las esferas de dragón. La arena de los Cell Games: Esta opción podría permitir a los fans recrear escenas de batallas de Dragon Ball Z

La pista más fuerte que alimenta los rumores de una colaboración de Dragon Ball con LEGO

Recordemos que en 2024 se descubrió una minifigura de Goku en archivos del videojuego LEGO Fortnite. La figura nunca apareció de manera oficial en el juego, lo que pone a muchos a pensar que podría ser que la reservaron para un futuro lanzamiento. Por ahora, todo se queda en el terreno de la especulación, pero de confirmarse, podríamos tener próximamente uno de los productos más buscados por los fans del anime y coleccionistas de la marca.