LUTO en Disney: Muere figura clave de “Viernes de Locos” y “Cruella”

Disney y la industria cinematográfica están de luto luego de la muerte del querido productor Andrew Gunn. Fue reconocido por su trabajo en películas como Viernes de Locos , Super Escuela de héroes y Cruella. De acuerdo con los informes, falleció el 2 de marzo de 2026 en su casa en Toronto, Canadá, a los 56 años, luego de enfrentar durante dos años la esclerosis lateral amiotrófica (ALS). Aunque no es una figura que vimos en pantalla, gracias a su trabajo, se definió el tono del cine familiar de Disney durante los años 2000, dándonos grandes filmes que recordaremos toda la vida y que seguirán influyendo en la industria del entretenimiento.

El productor que impulsó grandes éxitos de Disney

Andre Gun será siempre recordado por uno de sus mayores éxitos en Disney: Viernes de Locos (2003). La exitosa comedia protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, considerada hoy un clásico del cine familiar y una verdadera joya de los 2000. De hecho, el proyecto nació de una idea del propio Gunn, quien se lo presentó directamente a Nina Jacobson, entonces presidenta de Disney Motion Pictures.

Proyectos de Disney en los que participó Andrew Gunn

Tras ese éxito, las puertas se le abrieron a Gunn y participó en varias producciones destacadas, entre ellas:



La mansión embrujada (2003)

Super Escuela de héroes (2005)

Un viaje de aquellos (2008)

La montaña embrujada (2009)

Cruella (2021)

Bad Santa 2 (2016)

Otro Viernes de Locos (2025)

