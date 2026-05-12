LEGO revela nuevo e IMPRESIONANTE set de El Señor de los Anillos: así luce la nueva Minas Tirith

LEGO lo hizo una vez más y ya tiene a todos los dans emocionados. Esto luego de que revelara uno de sus proyectos más ambiciosos de toda su historia: una enorme recreación de Minas Tirith de El Señor de los Anillos. El nuevo set, que lleva por nombre LEGO Icons The Lord of the Rings: Minas Tirith – 25th Anniversary Legacy Collection, contará con la impresionante cantidad de 8278 piezas y promete convertirse en una auténtica joya para los coleccionistas, fans de Tolkien y amantes de las construcciones épicas.

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¿Cómo es el nuevo set de Minas Tirith?

Primero hay que resaltar que es una pieza impresionante. Este set recrea con muchísimo detalle la legendaria capital de Gondor vista en la trilogía dirigida por Peter Jackson. Por si fuera poco, cuenta con más de 8 mil piezas; para ser más precisos, 8278 en total. El set es gigantesco y, además de todo, incluye tanto zonas interiores como exteriores. Llama la atención que se puede ver a la perfección el salón del trono, la ciudadela y las murallas defensivas.

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¿Qué personajes incluye el set?

Por si fuera poco, también incluye varias minifiguras icónicas del universo de Tolkien. Entre las que destacan:



Aragorn

Gandalf

Arwen

Denethor

Faramir

Pippin

Soldados de Gondor

Incluir estos personajes dentro del set le da más vida a esta impresionante pieza del universo de El Señor de los Anillos. Esto ha llevado a muchos fans a considerar que este podría convertirse en uno de los sets más importantes jamás lanzados en toda la historia de LEGO.

¿Cuánto costará y cuándo sale?

Este impresionante set de LEGO tiene un precio de $14,999 pesos mexicanos y estará disponible en tiendas y en línea el próximo 4 de junio de 2026. Hay que tomar en cuenta que, si te unes a los LEGO Insiders, podrás disfrutar de acceso anticipado a este set de Minas Tirith el 1 de junio de 2026.