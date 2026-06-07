OFICIAL: Revelan primeras imágenes de los juguetes de Avengers Doomsday, ¿llegarán a México?

Se han revelado las primeras imágenes de los juguetes de Avengers: Doomsday, donde vemos el primer vistazo de lo que veremos en esta cinta, la cual es una de las más esperadas del 2026. En la primera foto se observan a 2 Doctor Doom con su clásica vestimenta verde, pero el que es más pequeño, cuenta con una especie de arma que se irá armando, o bien pueden ser truenos o algún tipo de energía que circule debido al gran poder de este villano, en el otro, se aprecia el mismo atuendo, pero con la armadura un poco más detallada.

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Vemos Sam Wilson como el nuevo Capitán América, con su clásico atuendo, pero con el color azul sobresaltando, casi similar al que ocupa este héroe en los cómics. En esta primera imagen vemos a Thor, quien ya recuperó su físico y además se ve el Mjölnir el cual podría ser ocupado por Stever Rogers, y el Stormbreaker.

En la siguiente imagen se pudo revelar a la Antorcha Humana y a Bestia, esto quiere decir que, tanto los X-Men como Los 4 Fantásticos tendrán un papel importante, especialmente Hank y Johny Storm peleando, lo que no se sabe si es que, primero se enfrentarán entre ellos debido a que no son de la misma tierra.

¡Primer vistazo a los juguetes de ‘AVENGERS DOOMSDAY’!



Thor tendrá una armadura hecha completamente de rayos. pic.twitter.com/n0pQFOkr1p — QuidVacuo (@QuidVacuo) June 7, 2026

¿Los juguetes llegarán a México?

Hasta el momento no se ha revelado si los juguetes de Avendgers: Doomsday podrían llegar a México, pero lo más seguro es que sí, pero los artículos estarían puestos en venta justo antes de la película o bien, después de que se haya estrenado esta cinta, la cual, de acuerdos con los hermanos Russo, este proyecto es el inicio de una nueva etapa en el mundo del cine de Marvel.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers Doomsday se estrenará en México el 18 de diciembre de 2026, y hasta el momento no se ha revelado un nuevo trailer, sin embargo, se cree que este adelanto llegue a las salas de los cines cuando Spider-Man Brrand New Day se estrene, pero hasta el momento no se ha confirmado esta información, lo que sí es un hecho es que varios superhéroes ya están confirmados como: El Profesor X, Magneto, Ciclope, Los 4 Fantásticos entre otros tantos más.

