Filtran la NUEVA colección de LEGO Pokémon: 11 sets llegarían en agosto de 2026 y ya conocemos sus precios estimados en México

Los fans están vueltos locos, luego de que se filtraran los nuevos sets de LEGO Pokémon que saldrán para festejar el 30 aniversario de la franquicia, los cuales ya están fechados para llegar en agosto de 2026. La nueva colección incluirá 11 construcciones inspiradas en algunos de los Pokémon más populares de la franquicia, entre los que destacan Pikachu, Mew, Umbreon, Charizard y Mewtwo. Hasta el momento, ni LEGO ni The Pokémon Company han revelado todos los detalles oficiales en torno a estos nuevos sets; aun así, los fans y coleccionistas ya están más que emocionados.

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¿Qué sets de LEGO Pokémon llegarían en agosto de 2026?

Prepárate, porque si eres fan de LEGO y sobre todo fan de Pokémon, lo que está por venir hará que pierdas la cabeza. La filtración apunta a una línea muy variada y para todo tipo de presupuestos:



Casa de Entrenamiento con Pikachu (400 piezas)

(400 piezas) Huida del Laboratorio de Mewtwo (605 piezas)

(605 piezas) La Caza del Tesoro de Eevee y Lapras (623 piezas)

(623 piezas) La búsqueda en Dron del Mítico Mew (429 piezas)

(429 piezas) El enfrentamiento de Cubone y Gengar (782 piezas)

(782 piezas) Combate en la Caverna de Geodude y Charmander (198 piezas)

(198 piezas) Concierto de Jigglypuff (88 piezas)

(88 piezas) Charizard vs Jolteon (751 piezas)

(751 piezas) Buggy de Entrenador con Squirtle (320 piezas)

(320 piezas) Umbreon vs Garchomp (831 piezas)

(831 piezas) Licuabayas con Bulbasaur y Bidoof (240 piezas)

|LEGO

¿Cuánto costarán los nuevos LEGO Pokémon en México?

Es importante señalar que LEGO no ha revelado su lista de precios oficiales. Sin embargo, tomando como referencia otros lanzamientos similares que han tenido dentro de las colaboraciones que han hecho con Pokémon, podemos deducir que los precios rondarán entre los $299 y los $3,299 pesos mexicanos, dependiendo del tamaño del set.

La tecnología Smart Brick será una de las grandes novedades

Otra noticia que emociona mucho a los fans es que estos sets incorporan el uso del Smart Brick, una tecnología interactiva similar a la utilizada en LEGO Super Mario. Con estos bloques tus sets pueden detectar movimiento, emitir sonidos y reaccionar a diferentes acciones.

