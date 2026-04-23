¡No solo juguetes! 7 regalos de KPop Demon Hunters que puedes dar para el Día del Niño 2026

Uno de los juguetes y mercancía más solicitados tanto para el pasado día de reyes como para el próximo día del niño son los de KPop Demon Hunters, película que llegó a revolucionar no solo las películas animadas si no también la música, y claramente este fenómeno llegó al mundo de la mercancía que va desde termos, playeras, tazas y demás. Y para este 30 de abril, día del niño, te mostramos las mejores 7 opciones para regalar si tu niño o niña es fanática de las HUNTRIX o los Saja Boys.

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7 regalos de KPop Demon Hunters para dar el Día del Niño

¡Conoce los 7 mejores regalos para el día del niño y la niña! Estos son IDEALES si tu hijo, hija, sobrino o sobrina ya no son de jugar con figuras pero siguen amando al universo de KPop Demon Hunters.

1. Mochila del gato Derpy

El gato Derpy es uno de los personajes más icónicos y queridos de toda la película de KPop Demon Hunters, y es que cómo no si es un extrañamente enorme gato color azul con unos intensos ojos amarillos. Esta mochila es ideal sobre todo porque brilla en la oscuridad, ¿a quién no le gustan las cosas que brillan en la oscuridad?

|Crédito: Sony Pictures

2. Llaveros inspirados en los personajes de KPop Demon Hunters

Un set de 6 llaveros de los personajes más queridos de KPop Demon Hunters puede ser el regalo ideal, o el complemento perfecto si es que quieres darle algo más al festejado/a. Estos llaveros se inspiran en Derpy, Mira, los abdominales de Abby Saja, Sussie, Rumi y Zoey.

|Crédito: Sony

3. Case de los Saja Boys

¿Qué mejor forma de llevar a los Saja Boys que en nuestro celular? Un objeto que llevamos para todos lados y que claramente vamos a poder presumir. Una case o funda puede resultar sencillo pero es perfecto para quienes tal vez no quieren llamar tantísimo la atención.

|Crédito: Sony

4. Gorra KPop Demon Hunters

¿Apoco no se aventaron sus buenas frases las HUNTRIX? Y una de ellas es el famoso: ¡Couch, couch, couch! Y claramente tenía que haber mercancía que hiciera alusión a este divertido momento de KPop Demon Hunters.

|Crédito: Netflix

5. Vaso de KPop Demon Hunters

Un vaso de KPop Demon Hunters, de cristal con un popote, adornado con las icónicas integrantes de HUNTRIX: Mira, Rumi y Zoey.

|Crédito: Netflix

6. Chamarra de Zoey

Una chamarra de Zoey en tonos verdes pastel es PERFECTA para toda ocasión, sobre todo si la versión es la conocida silueta de las bomber jackets que han revolucionado la industria de la moda desde hace ya años.

|Crédito: Netflix

7. Mochila de las HUNTRIX

Esta mochila es ideal para todos los fans y las fans de las HUNTRIX, sabemos perfectamente que Rumi, Mara y Zoey son las personajes clave de toda la historia.