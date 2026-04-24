Panel de Avengers: Doomsday emociona a asistentes de la CCXP 2026; ¿Revelarán el tráiler en México?

Este viernes 24 de abril dará inicio la CCXP México 2026 y tras la Spoiler Night podemos decir que se perfila a ser una de las convenciones más importantes de todo el año, pues contará con un stand de uno de los títulos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel y ha despertado la emoción de todos los asistentes.

Desde hace varios meses, el título de Avengers: Doomsday se ha vuelto tema de conversación dentro de los fanáticos del cine de superhéroes pues tras los eventos vistos en Infinity War, End Game y Spiderman: No Way Home, el multiverso se volvió un pilar fundamental del MCU y está nueva película promete explotarlo.

¿Proyectarán el tráiler de Avengers: Doomsday en la CCXP de México?

En el primer vistazo que tuvimos de esta convención debemos de contar que el panel luce bastante llamativo, siendo que la nueva escenografía con los tonos de esta película da un aura de misterio y sí, de Dr. Doom, quien será el antagonista de esta película que promete llevar a los límites a nuestros héroes favoritos.

Por otro lado, no se tiene una certeza sobre si veremos un adelanto como el que se vio en la ConemaCon de la semana pasada en esta CCXP México 2026, aunque la incertidumbre ha estado en el aire y cualquier cosa podría pasar y no podríamos limitarnos al tráiler, pues podríamos contar con figuras de esta cinta e incluso tener detalles únicos e irrepetibles.

¿Qué se sabe del tráiler de Avengers: Doomsday?

De acuerdo con lo visto en la CinemaCon 2026, en el primer tráiler oficial, veremos un enfrentamiento plegado de héroes que ya habíamos visto en distintos universos cinematográficos, pues se han logrado ver las ruinas de la Mansión X, donde Dr. Doom se estará enfrentando "fácilmente" a un Thor, quien aparentemente lo ha perdido todo en su realidad, hasta la llegada de Steve Rogers, además de la aparición de Los 4 Fantásticos y algunos X-Men.

De este adelanto oficial, podemos destacar los combates entre personajes de multiversos, donde en seguida vimos a Gambit enfrentándose a Shang-Chi e incluso a Mystique convertirse en Yelena Belova.

