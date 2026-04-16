ÚLTIMA HORA: Muestran primer TRAILER de Avengers: Doomsday en la CinemaCon 2026, conoce todos los detalles

Este último día de actividades de la CinemaCon 2026 se ha vivido de todo y Marvel no se podía quedar atrás con sus novedades, pues entre tanto misterio y sin que nadie lo esperara, mostraron el primer tráiler de Avengers: Doomsday, el título más esperado de este universo cinematográfico en años.

Sin lugar a dudas la película de Avengers: Doomsday ha sido un tema de bastante debate pues significaría la completa unión de multiversos del Universo Cinematográfico de Marvel, donde podremos ver tanto a los Vengadores , Los 4 Fantásticos, X-Men y demás personajes en una historia que tendría como eje central al Dr. Doom en una versión interpretada por Robert Downey Jr. el mismo actor que por más de una década fue Tony Stark / Iron-Man.

¿Qué se pudo ver en el tráiler de Avengers: Doomsday?

De acuerdo con lo visto hoy en la CinemaCon 2026, en el primer tráiler oficial, veremos un gran enfrentamiento plegado de héroes que ya conocíamos en las ruinas de la Mansión X, donde Dr. Doom se estará enfrentando "fácilemte" a un Thor, quien aparentemente lo ha perdido todo pues los héroes quienes eran sus amigos han muerto, hasta la llegada de el Capitán América, siendo que en este mismo tráiler se contó con la presencia de Los 4 Fantásticos y algunos X-Men.

De este adelanto oficial, podemos destacar los combates entre personajes de multiversos, donde en seguida vimos a Gambit enfrentándose a Shang-Chi e incluso a Mystique convertirse en Yelena Belova.

Incluso en este primer enfrentamiento de Thor y el Capitán América contra el Dr. Doom hemos vuelto a Steve poder dominar el Mjolnir, aunque esta ocasión poco le será de ayuda pues están por lidiar con algo que los rebasará "si no se mantienen unidos".

¿Cuál es el reparto de Avengers: Doomsday?

Desde hace varios meses que tuvimos un breve vistazo al elenco que aparecerá en esta gran producción, donde se espera la participación de los siguientes personajes:



Robert Downey Jr. - Doctor Doom

Chris Evans - Steve Rogers

Anthony Mackie - Capián América

Florence Pugh - Yelena Belova

Letitia Wright - Black Panther

Chris Hemsworth - Thor

Tom Hiddleston - Loki

Paul Rudd - Ant-Man

Simu Liu - Shang-Chi

Sebastian Stan - Bucky

Hannah John-Kamen - Ghost

David Harbour - Red Guardian

Lewis Pullman - Sentry

Danny Ramirez - Falcon

Hayley Atwell - Peggy Carter

Vanessa Kirby - Sue Storm

Pedro Pascal - Reed Richards

Joseph Quinn - Johnny Storm

Ebon Moss-Bachrach - La Mole

Winston Duke - M’Baku

Tenoch Huerta - Namor

Mabel Cadena - Namora

Alex Livinalli - Attuma

James Marsden - Cyclops

Rebecca Romijn - Mystique

Patrick Stewart - Charles Xavier

Alan Cumming - Nightcrawler

Ian McKellen - Magneto

Ryan Reynolds - Deadpool

Kelsey Grammer - Bestia

Channing Tatum - Gambit

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La película Avengers: Doomsday, misma que formará parte de la nueva fase el Universo Cinematográfico de Marvel estará llegando a cines el próximo 18 de diciembre, en el que probablemente será uno de los mejores estrenos del año y despertará todo el furor de su continuación, Avengers: Secret Wars, misma que llegará un año después.