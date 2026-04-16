ÚLTIMA HORA: Muestran primer TRAILER de Avengers: Doomsday en la CinemaCon 2026, conoce todos los detalles
¡Esto es TODO lo que se vio en el primer tráiler de Avengers: Doomsday en la CinemaCon 2026!
Este último día de actividades de la CinemaCon 2026 se ha vivido de todo y Marvel no se podía quedar atrás con sus novedades, pues entre tanto misterio y sin que nadie lo esperara, mostraron el primer tráiler de Avengers: Doomsday, el título más esperado de este universo cinematográfico en años.
Sin lugar a dudas la película de Avengers: Doomsday ha sido un tema de bastante debate pues significaría la completa unión de multiversos del Universo Cinematográfico de Marvel, donde podremos ver tanto a los Vengadores , Los 4 Fantásticos, X-Men y demás personajes en una historia que tendría como eje central al Dr. Doom en una versión interpretada por Robert Downey Jr. el mismo actor que por más de una década fue Tony Stark / Iron-Man.
¿Qué se pudo ver en el tráiler de Avengers: Doomsday?
De acuerdo con lo visto hoy en la CinemaCon 2026, en el primer tráiler oficial, veremos un gran enfrentamiento plegado de héroes que ya conocíamos en las ruinas de la Mansión X, donde Dr. Doom se estará enfrentando "fácilemte" a un Thor, quien aparentemente lo ha perdido todo pues los héroes quienes eran sus amigos han muerto, hasta la llegada de el Capitán América, siendo que en este mismo tráiler se contó con la presencia de Los 4 Fantásticos y algunos X-Men.
De este adelanto oficial, podemos destacar los combates entre personajes de multiversos, donde en seguida vimos a Gambit enfrentándose a Shang-Chi e incluso a Mystique convertirse en Yelena Belova.
Incluso en este primer enfrentamiento de Thor y el Capitán América contra el Dr. Doom hemos vuelto a Steve poder dominar el Mjolnir, aunque esta ocasión poco le será de ayuda pues están por lidiar con algo que los rebasará "si no se mantienen unidos".
¿Cuál es el reparto de Avengers: Doomsday?
Desde hace varios meses que tuvimos un breve vistazo al elenco que aparecerá en esta gran producción, donde se espera la participación de los siguientes personajes:
- Robert Downey Jr. - Doctor Doom
- Chris Evans - Steve Rogers
- Anthony Mackie - Capián América
- Florence Pugh - Yelena Belova
- Letitia Wright - Black Panther
- Chris Hemsworth - Thor
- Tom Hiddleston - Loki
- Paul Rudd - Ant-Man
- Simu Liu - Shang-Chi
- Sebastian Stan - Bucky
- Hannah John-Kamen - Ghost
- David Harbour - Red Guardian
- Lewis Pullman - Sentry
- Danny Ramirez - Falcon
- Hayley Atwell - Peggy Carter
- Vanessa Kirby - Sue Storm
- Pedro Pascal - Reed Richards
- Joseph Quinn - Johnny Storm
- Ebon Moss-Bachrach - La Mole
- Winston Duke - M’Baku
- Tenoch Huerta - Namor
- Mabel Cadena - Namora
- Alex Livinalli - Attuma
- James Marsden - Cyclops
- Rebecca Romijn - Mystique
- Patrick Stewart - Charles Xavier
- Alan Cumming - Nightcrawler
- Ian McKellen - Magneto
- Ryan Reynolds - Deadpool
- Kelsey Grammer - Bestia
- Channing Tatum - Gambit
¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?
La película Avengers: Doomsday, misma que formará parte de la nueva fase el Universo Cinematográfico de Marvel estará llegando a cines el próximo 18 de diciembre, en el que probablemente será uno de los mejores estrenos del año y despertará todo el furor de su continuación, Avengers: Secret Wars, misma que llegará un año después.
December 18, 2026. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/YwPPvZlRA8— Avengers (@Avengers) January 13, 2026