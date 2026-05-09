Pokémon llega al papel higiénico y los fans ya quieren coleccionarlos todos

Cuando creías que ya lo habías visto todo, Pokémon aparece con una de sus colaboraciones más curiosas y virales de toda su historia. Resulta que en Corea del Sur se lanzó una colección oficial de papel higiénico temático junto a una marca de aquel país, logrando así convertir un producto de uso cotidiano en un inesperado objeto de colección. Esta edición de papeles higiénicos incluye decenas de diseños aleatorios inspirados en diferentes Pokémon y ya se volvió un fenómeno entre fans y coleccionistas de todo el mundo.

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¿Cómo es el papel higiénico de Pokémon?

Prepárate porque lo que incluye esta colección te volará la cabeza de alguna manera:



Rollos de papel higiénico

Pañuelos desechables

Servilletas

Cajas decoradas

Lo que lo hace más atractivo para los amantes de Pokémon es que todos los productos cuentan con ilustraciones oficiales de las famosas criaturas. Lo más curioso de todo es que hay 79 diseños distintos y los empaques son aleatorios, por lo que es difícil saber si te tocará un modelo diferente, como lo hacen las populares figuras de blind box.

|Renova/The Pokémon Company/Nintendo

¿Por qué esta colaboración se volvió tan viral?

Puede que esto no necesite mucha explicación, pero es que basta con ver lo absurdo y adorable de la idea para entender su éxito y viralidad. Muchos fans surcoreanos ya han empezado a compartir videos donde muestran el producto y, aunque uno podría pensar que el papel higiénico no es muy atractivo, muchos ya desean conseguir sus propias cajas. Además, el formato sorpresa ha demostrado ser una excelente estrategia de venta, pues hace que los fans compren varias cajas para conseguir la figura, o en este caso el papel, deseado.

Si aún no crees que este papel higiénico sea un rotundo éxito, la campaña ya reportó que superó la meta inicial de financiamiento por más del 14,000 %. Sí, así como lo lees, catorce mil por ciento. Una vez más, la franquicia demuestra por qué es una de las más populares del mundo y de las pocas capaces de vender absolutamente todo.