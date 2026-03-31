Pokémon lanza tenis inspirados en Pikachu, Umbreon y más: así es la colección viral y cuándo se estrena

Pokémon celebra su 30 aniversario con una nueva colección de tenis de la mano de Puma. El calzado está completamente inspirado en personajes icónicos de la franquicia, como Pikachu, Mimikyu, Espeon y Umbreon. Estarán disponibles a partir del 2 de abril de 2026 en Estados Unidos y aún se desconoce cuándo podrían llegar a otros países.

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El diseño de cada uno de los tenis combina referencias directas a los personajes y al universo de la franquicia, y aunque aún no salen a la venta, ya son uno de los lanzamientos más llamativos del año para fans del streetwear y la cultura pop.

Pokémon con tenis llenos de identidad streetwear

Cada uno de los modelos representa la esencia de cada uno de los Pokémon que representa. Pikachu, por ejemplo, cuenta con un diseño más directo, con colores vibrantes que lo hacen reconocible al instante. Por el otro lado, tenemos a Umbreon, el cual está en tonos más oscuros y contrastes más elegantes como el mismo Pokémon.

|Crédito: Puma | The Pokémon Company

¿Por qué está generando tanto hype?

Pokémon es una de las franquicias más populares en el mundo entero y, gracias a la forma en la que mezcla a estas criaturas con la nostalgia, la edición limitada y los diseños atractivos, estos tenis se vuelven altamente codiciados. La prueba está en la forma en la que se venden rápidamente cada una de las colaboraciones que tiene la franquicia.

¿Llegarán a México?

Por ahora, únicamente se ha confirmado el lanzamiento en Estados Unidos, el cual está fechado para el 2 de abril. Esta colección incluye algunas prendas y accesorios con los que podrás combinar a la perfección cada uno de los tenis. Solo queda esperar a que se haga un anuncio sobre la venta en México y el resto del mundo, por lo que te recomendamos mantenerte muy atento.