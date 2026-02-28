De estrella Disney a hacer rifas: la nueva vida de Skai Jackson sorprende a sus fans

Skai Jackson, la actriz de Disney Channel, vuelve a estar en boca de todos luego de que la exestrella infantil revelara que atraviesa un momento complicado. En recientes transmisiones en vivo, la protagonista de Jessie explicó que enfrenta problemas financieros y que, para salir adelante, comenzó a hacer rifas y pedir apoyo a sus seguidores en redes sociales. Esto obviamente no pasó desapercibido y desató un fuerte debate entre los usuarios.

¿Por qué Skai Jackson está haciendo rifas?

Usuarios en TikTok viralizaron en las diferentes plataformas clips donde Skai Jackson aparece promoviendo rifas y solicitando pequeñas aportaciones económicas. Según lo que la misma actriz explica en sus transmisiones, ella estaría enfrentando una fuerte carga financiera relacionada con su expareja, a quien supuestamente le debe pagar alrededor de 20 mil dólares mensuales mientras él se encuentra en prisión.

como pasas de ser una estrella disney a estar vendiendo rifas de 5 dólares en un live de tik tok😭pic.twitter.com/0NBQUomliC — ؘjuandi (@poxelse) February 27, 2026

En uno de los videos deja claro que la dinámica para participar en su rifa es donar: “Solo son 5 dólares por persona”. Frase que dio un vuelco en el corazón a más de uno de los muchos fans que la siguieron durante su carrera artística infantil. Aunque muchos seguidores no dudaron en mostrarle su apoyo, muchos otros la juzgaron por tener una carrera exitosa en su infancia y no mantener una estabilidad económica gracias a su fama.

Del éxito en Disney a una etapa complicada

Fue gracias a su papel como Zuri Ross en la serie Jessie que Skai Jackson se convirtió en un rostro icónico para toda una generación que creció junto a ella. Su carisma y presencia en la pantalla grande la llevaron a participar en tele, además de otros proyectos digitales.

Desafortunadamente, y como le pasa a muchas estrellas infantiles, su transición a la vida adulta ha estado llena de retos personales y mediáticos. En los últimos meses, su nombre también apareció en titulares tras presentar una solicitud de orden de alejamiento contra Deondre Burgin, padre de su hijo, por acusaciones de violencia doméstica.