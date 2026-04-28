5 regalos inspirados en 31 Minutos para obsequiar este 30 de abril, Día del Niño

Desde Chile para toda Latinoamerica, 31 Minutos se ha convertido en un gran fenómeno cultural gracias a su humor inteligente, música pegajosa y personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín, quienes saben como dejar marcada su presencia en los niños, por lo que a continuación te dejamos algunas opciones de regalo para dar este Día del Niño.

Debido a la gran popularidad que han ganado todos los personajes de esta exitosa serie que se estrenó en 2003 y que serán parte de las celebraciones del 30 de Abril en el Zócalo capitalino de la CDMX, te presentamos algunas ideas de artículos que son las mejores opciones de regalos.

5 regalos de 31 Minutos que van más allá de los peluche y calcetas para regalar este Día del Niño

Figuras 31 Minutos:

Uno de los artículos más pedidos para fans que no son tan pequeños son las famosas figuras de los personajes convertidos en estatuas de un museo, aunque muchos lo ven como un juguetes para varios son importantes figuras de colección y nostalgia.

|Página Oficial: Tienda 31 minutos

Juegos de Mesa:

A través de la página oficial se pueden destacar varios juegos de mesa, por lo que los hacen las mejores opciones para regalar este Día del Niño y hacer que los más pequeños de la casa se diviertan con diferentes dinámicas con los juegos que van desde el memorama, juegos de cartas hasta el popular "Raking Top".

|Página Oficial: Tienda 31 Minutos

Libros:

Sin duda alguna si a tu pequeño le gusta imaginar y oír las historias de estos entrañables personajes, 31Minutos cuenta con una amplia gama de títulos que llevarán al límite de diversión, imaginación y risas.

|Grupo Planeta

Discos:

Sin duda alguna lo que más caracteriza a esta éxitosa serie es la gran cantidad de canciones que nos hacen conectar inmediatamente con la alegria, diversión y esa sensación de olvidarnos de todo por unos momentos con sus pegajosos temas, porque aunque sean serios como aquella que nos cuenta la historia de "El Dinosaurio Ancleto" nos deja una gran lección, por lo que tener un disco en físico lo hace un regalo especial.

|Página Oficial: Tienda 31 Minutos

Como Bonus puedes regalar los famosos títeres, este regalo es perfecto para aquellos pequeños que quieren vivir aventuras a lado de su persoanje favorito.