OFICIAL: 31 Minutos ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX con motivo del día del niño

Este martes se confirmó que 31 Minutos tendrán un gran concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de el día del niño este próximo jueves 30 de abril, noticia que ha emocionado tanto chicos y grandes, pues a través de los años, este grupo de marionetas ha trascendido de ser un programa de tv a una de los actos en vivo más interesantes.

Y es que desde hace varios años 31 Minutos se han destacado en el ámbito de la música en vivo, donde poco a poco hemos sido testigos de esta fusión de puesta en escena con música que ha atrapado a Latinoamérica con grandes canciones.

¿A qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

A través de redes sociales se confirmó que este concierto iniciará en punto de las 7:00 pm, por lo que el próximo jueves 30 de abril podría ser uno de los días más especiales para muchos niños de la capital que disfrutan de este show en vivo (y para los adultos también) pues a lo largo de los años estas canciones han acompañado a ya varias generaciones.

Gira de 31 Minutos en México 2026

Hace meses que 31 Minutos anunció que durante abril de 2026 se estaría presentando por varias ciudades de todo México como parte de su gira ‘Radio Guaripolo’ y tras el éxito de esta se tuvo que alargar casi el doble la gira, donde llegarían con un show completamente renovado a presentar nuestras canciones favoritas los próximos:

