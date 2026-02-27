CONFIRMADO: revelan la DÉCIMA GENERACIÓN de Pokémon en el Pokémon Presents 2026; así lucen los starters

¡Feliz Pokémon Day, entrenadores! Este viernes, 27 de febrero, se llevó a cabo una edición más del ya popular Pokémon Presents, evento en el que se anuncian nuevos proyectos y demás actualizaciones en torno a la popular franquicia. Sin duda, uno de los anuncios que más sorprendieron fue la revelación de la DÉCIMA GENERACIÓN de Pokémon. Aquí te compartimos TODOS los detalles: starters, región, fecha de lanzamiento y más.

Confirmada la DÉCIMA GENERACIÓN de Pokémon; así lucen los starters y la región

Los NUEVOS escenarios de la saga son Pokémon Viento y Pokémon Ola, mismos que estarán ambientados en un mundo abierto, en una región de islas. No obstante, lo que más sorprendió fue la integración de una nueva función para bucear, la cual permitirá a los jugadores sumergirse en aguas cristalinas. Este primer avance también nos mostró a los nuevos starters: Browt, Pombon y Gecqu. ¡Así lucen!

Décima generación: ¿Cuándo lanzan Pokémon Viento y Pokémon Ola?

Pokémon Viento y Pokémon Ola, las nuevas entregas de la franquicia de Pokémon, serán lanzadas de manera simultánea en todo el mundo y en exclusiva para Nintendo Switch 2 en 2027. La fecha exacta aún está por confirmarse, por lo que se recomienda estar al tanto de los canales oficiales de Pokémon.

¿Qué otros anuncios se dieron en el Pokémon Presents 2026?

Si bien la revelación de la décima generación fue el anuncio más importante del Pokémon Presents de este año, el evento también contó con otras noticias sobre la franquicia. La presentación arrancó con el anuncio del Game Music Collection, un Game BOy con 45 cartuchos con canciones de la banda sonora original. También se revelaron las fechas y sede del Pokémon Champions.

Otros anuncios incluyen colecciones de Pokémon TCG Pocket y Gale of Darkness. Si bien el lanzamiento de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja se dio previo al evento, hoy se confirmó que será compatible con Pokémon Home y sólo permitirá enviar Pokémones, no recibir. También se dieron a conocer detalles sobre Pokopia. No obstante, la cereza del pastel fue la décima generación.