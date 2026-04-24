Spoiler Night de la CCXP México 2026: Esto fue lo que vimos

Este jueves fue el Spoiler Night de la CCXP México 2026 y su nombre no decepcionó pues nos estamos llevando FUERTES spoilers sobre esta convención que poco a poco está llegando al corazón de la cultura geek azteca.

Dentro de este imperdible evento se consentirá a chicos y grandes pues habrá para todos los gustos; pues aquí podrás encontrar desde figuras coleccionables especiales, stands de películas como con divertidas dinámicas para toda la familia.

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¿Qué hay en la CCXP México 2026?

¿Estás pensando en darte una vuelta? Pues ni por dónde empezar pues es que esta convención es tan grande y cuenta con tantas sorpresas que sería complicado recorrer cada stand en un día, y para buenas noticias estará en la CDMX este 24, 25 y 26 de abril.

Además de tener espacios para fans de series, anime y películas próximas a estrenar como Avengers Doomsday, Mohana, Toy Story 5, hay una gran variedad de zonas donde podrás conseguir figuras ilimitadas de franquicias como Marvel, X-Men, Transformers, Star Wars, Dragon Ball, One Piece, Gundam y más.

La diversión no para pues también se cuenta con zonas temáticas para que tomes tus mejores fotos y videos, así como otras donde podrás jugar videojuegos actuales, arcades y demás actividades dignas de una convención internacional.

¿Quiénes estarán en la CCXP México 2026?

Aunque dejar la quincena entera en figuras coleccionables para el Día del Niño (nosotros), es bastante tentador, también hay espacios con dibujantes, actores de doblaje y personalidades internacionales como Christopher Lloyd (El Doc de Volver al Futuro), Bruce Dickson (vocalista de Iron Maiden), Aaron Paul (Jesse Pinkman en Breaking Bad) o el cast de House of the Dragon.