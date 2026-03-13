Guía definitiva para sobrevivir a La Mole 2026: Accesos,horarios,invitados, stands

La esperada edición 30 de La Mole 2026 por fin abrió sus puertas en el World Trade Center Ciudad de México, en donde cientos de fanáticos del anime, cine, videojuegos y coleccionismo, se han dado cita para disfrutar de una fin de semana único.

Accesos a La Mole 2026 en el WTC

Para esta edición, los asistentes cuentan con dos aceraos principales dentro del recinto del WTC de la Ciudad de México.

El primero está ubicado en la entrada prinpial del recinto el cual suele tener una mayor afluencia. El segundo se encuentra en la entrada lateral el cual es un poco más ágil aunque te recomendamos llegar con tu boleto listo para entrar, lo que te ayudará a evitar filas.

Horarios de los invitados más esperados

Entre las figuras más esperadas para esta edición de La Mole, destacan los talentos de doblaja nacional e internacional, Cosplayer famosos y la presencia del elenco de la serie Smovile y Malcom el de enmedio.

Entre los invitados más buscados están:

• Tom Welling

• Kristin Kreuk

• Michael Rosenbaum

• Frankie Muniz

• John Boyega

Toma en cuenta que los horarios de firmas y fotografías así como los paneles suelen encontrarse al medio día y hasta llegada la tarde por lo que recuerda revisar los ancianos que se dan por el altavoz y no perderte nada de tus artistas favoritos.

Stands imperdibles dentro de La Mole

Sin duda uno de los mayores atractivos dentro La Mole 2026 son sus zonas de exhibición y venta de mercancía por lo que te recomendamos convenir con un presupuesto a tu medida para que te lleves un recuerdo de esta gran experiencia.

Entre los stands de coleccionismo y cómics y manga destaca la presencia de Bandai famoso por coleccionaste de alta calidad

Si lo tuyo el más el manga o el cómic también existe una apuesta nacional: kamite quien además de contar con títulos internacionales traes propuestas mexicanas como Caliman, además de un juego de cartas especial que esta temporada llega con una edición de día de muertos

A esto se le suman los arnés de luchadores, áreas de videojuegos, puestos de mercancía coleciobanble, ropa y accesorios. Y por suepsto de aquellos especializados en objetos raros que te ayudarán a complementar tu colección.

Un evento imperdible para fans de la cultura pop

Con una gama de invitados imperdibles tanto nacionales como internacionales y sobre todo experiencias únicas , la edición 30 de la Mole 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los eventos más importantes para los fans de la cultura pop en México