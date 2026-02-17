¡Absolute Batman #17 le rinde homenaje a Chainsaw Man! Esto es lo que se sabe sobre el nuevo cómic que la está rompiendo

Los coleccionistas de cómics y mangas tienen grandes motivos para sonreír, y es que aunque a pleno 2026, estamos viviendo una de las mejores épocas de estos dos tipos de arte que nos entregan grandes historias y como dicen por ahí, “grandeza reconoce grandeza”, ¡Pues hay una gran referencia en el próximo número de Absolute Batman a Chainsaw Man!

En este Batman Absolute #17 podemos ver a "El Hombre Murciélago" rendir un claro homenaje en la portada del cómic una de las icónicas poses de Denji, pues el “Caballero de la Noche” aparece con dos motosierras frente a varios enemigos con un “líquido verde” y un fondo naranja.

¿De qué trata el tributo de Batman a Chainsaw Man?

La primicia de esta historia (no hay spoilers), es que “El Caballero de la Noche” aparece con dos motosierras adaptadas para estar en sus brazos, en lo que se presume, ataca a una versión mutada de Hiedra Venenosa y sus secuaces, por lo que le vemos actuar de manera totalmente desenfrenada.

Además de ser una clara referencia a Denji, esta versión de Batman destaca por ser brutal, pues desde sus inicio, Superior Batman tomó las historias del personaje de Ciudad Gótica y lo llevó a un nivel más allá sobre la tinta, dejándonos escenas no aptas para todo el público, siendo una versión que pocos han visto de este.

Absolute Batman es una versión del superhéroe de DC Cómics inspirada en el personaje clásico pero con ciertas alteraciones, el cuál fue escrito por Scott Snyder e ilustrado por Nick Dragotta.

¿Cuál es la importancia de Chainsaw Man en la cultura actual?

La historia de “El Hombre Motosierra” es una de las más populares de los últimos años, pues desde su lanzamiento en 2018, este shonen se ha incrustado rápidamente en la cultura gracias a la visión de su creador Tatsuki Fujimoto, quien se ha encargado de escribir e ilustrar esta historia logrando una obra bastante seguida.

Aunque Chainsaw Man tiene también un anime, los fans destacan sobre todo su edición en papel, donde con 23 volúmenes publicados, poco a poco se va ganando terreno dentro de las grandes historias a nivel mundial, siendo que incluso ha llegado a tener adaptaciones en el cine.

