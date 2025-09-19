Absolute Batman; sorprende el nuevo boceto del Joker

Los fanáticos de Batman , se han mostrado muy sorprendidos en relación con lo que será la nueva imagen del ‘Joker’. Sin dudas, no es lo que esperaban por lo que hay voces a favor y en contra.

‘Absolute Batman’ es una serie de DC Comics, que vio la luz en octubre del 2024. En el primer título del sello Absolute Universe de DC, la serie se imagina al Caballero Oscuro titular como un ingeniero civil de 24 años.

¿Cómo es el nuevo Joker?

Históricamente, el ‘Joker’ ha sido menospreciado en los números anteriores, de la serie ‘Absolute Universe de Dark Knight’. Hasta el momento, no se sabía mucho sobre él, pero todo ha dado un giro bastante interesante.

En las últimas horas, el escritor Scott Snyder ha compartido la portada de ‘Absolute Batman’ # 15 de Nick Dragotta en X, que muestra una versión del Príncipe Payaso del Crimen que es muy diferente en comparación con lo que los fanáticos de DC esperaban o habían visto antes.

Lo que se sabe, es que Alfred Pennyworth, brindará una explicación sobre la historia de cómo el ‘Joker’ se convirtió en una criatura monstruosa que se puede asemejar a un dragón.

“Alfred le revela a Bruce la historia del hombre que ha estado persiguiendo durante años. Entra: ¡Joker! ¡Scott Snyder y Jock se reúnen para una historia épica en el Universo Absoluto!’, dice la historia.

Como era de esperarse, los fanáticos de DC reaccionaron de una manera muy sorpresiva en cuanto a la forma del ‘Joker’. A su vez surge el interrogante de cómo hará ‘Batman’ para poder derrotarlo y no sufrir consecuencias graves.

Esta versión del ‘Joker’, encaja perfectamente con otros villanos que han tenido su protagonismo en la serie. Así es que podemos mencionar a ‘Absolute Killer Croc’ que se caracteriza por tener un físico mucho más grande, mientras que ‘Absolute Bane’ es una figura absolutamente gigante e imponente.