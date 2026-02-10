Pokémon Day: TODO lo que debes saber sobre el 30 aniversario de Pokémon
¿Cuál es tu favorito? Esto es TODO lo que debes saber sobre el próximo Pokémon Day con el que la franquicia celebrará 30 años.
En los últimos días, una de nuestras franquicias ha comenzado a preparar todo para su celebración de tres décadas, pues todo parece indicar que Pokémon estaría en un plan grande luego de su gran anuncio en el Super Bowl llevado a cabo este fin de semana donde pudimos ver a Lady Gaga, Lamine Yamal, Young Miko y más celebridades que mostraron una actualización del juego de celular donde puedes tomarte fotos con tu Pokémon favorito.
A lo largo de los años hemos sido testigos de grandes historias en el anime, manga, videojuegos e incluso películas, que expenden esta historia haciéndola una de las más populares de todo el mundo, por lo que cada detalle nuevo es una gran noticia para todos sus fans del mundo.
¿Cuándo es el Pokémon Day?
Se ha hecho oficial que esta gran celebración será el próximo viernes 27 de febrero, en lo que se espera que sea la unión de toda una comunidad global que ha ayudado a convertir Pokémon en una de las franquicia más influyentes de todos los tiempos, dejando una gran huella en la cultura geek y el anime.
Si bien, las plataformas donde se expande el universo son varias, se ha confirmado algunos de los eventos que se realizarán dentro de estos festejos del Pokémon Day, donde el videojuego de Pokémon GO sería uno de los que más se beneficiarían.
¿Qué eventos habrá en el 30 aniversario de Pokémon?
- Uno de los lanzamientos más esperados es el Juego de Cartas Coleccionables (TCG) con la edición "Pokémon Day 2026 Collection" la cuál incluirá una carta especial con el holograma de Pikachu del 30 aniversario y una moneda especial.
- Otro evento que no te puedes perder es el Day Out y Night Out, donde pronto se revelarán más detalles sobre Pokémon GO que este evento que promete unir a la comunidad a 10 años del lanzamiento del juego.
- Algunas tiendas participantes dentro de los videojuegos ofrecerán regalos especiales como la Caja de Entrenador Élite de Megaevolución, por lo que es importante estar atentos a cualquier novedad.
- Además, se espera que grupos de seguidores de Pokémon se reúnan para intercambiar artículos, jugar, interactuar y llevar a cabo demás actividades de este universo.