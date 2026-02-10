Pokémon Day: TODO lo que debes saber sobre el 30 aniversario de Pokémon

En los últimos días, una de nuestras franquicias ha comenzado a preparar todo para su celebración de tres décadas, pues todo parece indicar que Pokémon estaría en un plan grande luego de su gran anuncio en el Super Bowl llevado a cabo este fin de semana donde pudimos ver a Lady Gaga, Lamine Yamal, Young Miko y más celebridades que mostraron una actualización del juego de celular donde puedes tomarte fotos con tu Pokémon favorito.

A lo largo de los años hemos sido testigos de grandes historias en el anime, manga, videojuegos e incluso películas, que expenden esta historia haciéndola una de las más populares de todo el mundo, por lo que cada detalle nuevo es una gran noticia para todos sus fans del mundo.

¿Cuándo es el Pokémon Day?

Se ha hecho oficial que esta gran celebración será el próximo viernes 27 de febrero, en lo que se espera que sea la unión de toda una comunidad global que ha ayudado a convertir Pokémon en una de las franquicia más influyentes de todos los tiempos, dejando una gran huella en la cultura geek y el anime.

Si bien, las plataformas donde se expande el universo son varias, se ha confirmado algunos de los eventos que se realizarán dentro de estos festejos del Pokémon Day, donde el videojuego de Pokémon GO sería uno de los que más se beneficiarían.

¿Qué eventos habrá en el 30 aniversario de Pokémon?