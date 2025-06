Posible setlist de Guns N’ Roses para su concierto en México 2025

La legendaria banda de rock de los 80, Guns N’ Roses está de regreso en la CDMX con un concierto como parte de su gira “Because what you want & what you get are two completely different things”. Tras su exitoso paso por Latinoamérica en años anteriores, la banda liderada por Axl Rose volverá al Estadio GNP Seguros el próximo noviembre de 2025. El setlist oficial aún no ha sido confirmado; sin embargo, podemos intuir que canciones tocarán.

¿Cuál es el setlist del Latin America Tour by Guns N’ Roses 2025?

Basado en sus anteriores presentaciones, este es el posible setlist que podrían tocar en su parada por la CDMX:



Welcome to the Jungle Bad Obsession Chinese Democracy Mr. Brownstone Slither (cover de Velvet Revolver) Double Talkin’ Jive Live and Let Die (cover de Paul McCartney & Wings) It’s so Easy Coma Estranged You Could be Mine Yesterdays Absurd Knockin’ on Heaven’s Door (cover de Bob Dylan) Rocket Queen Hard Skool I Wanna Be Your Dog Reckless Life Patience You Could Be Mine Civil War Slash solo – Sweet Child O’ Mine intro Sweet Child O’ Mine November Rain Nightrain Encore: 19. Coma This I Love Patience Paradise City

¿Qué podemos esperar de este concierto de Guns N’ Roses

Recordemos que siempre puede variar y que no hay una setlist definitiva. En algunas de sus presentaciones recientes, la banda ha presentado algún que otro cambio mientras canta en vivo su repertorio, incluyendo rarezas como Don’t Cry o Yesterdays. También se ha especulado sobre la posible interpretación de temas inéditos o versiones actualizadas de clásicos, lo que mantiene a los fans expectantes.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Guns N´Roses en méxico?

¡No lo olvides! Recuerda que la banda tocará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX en noviembre de 2025, como parte de la etapa latinoamericana de su tour.

Con más de tres décadas de historia, himnos inolvidables y una alineación que marcó época, Guns N’ Roses promete uno de los shows más épicos en la capital.

