El éxito que ha tenido la saga de películas de “El Conjuro” es, sin duda, uno de los más importantes en el mundo del cine de terror; por ello es que goza de fieles seguidores que siempre están dispuestos a disfrutar cada una de las entregas que la conforman.

El Conjuro: cómo ver las películas en orden cronológico

Con la cuarta película de “El Conjuro” a punto de estrenarse, seguro te han dado ganas de ver todas las películas. Es por eso que aquí tenemos para ti el orden correcto en el que debes ver cada una de las cintas y pases una tarde aterradora de películas:

1. La Monja (The Nun) - 2018

El relato de esta cinta inicia en un monasterio rumano en 1952. La trama se centra en dos monjas que son atacadas por un ente maligno vestido igual que ellas. El Padre Burke y la novicia Irene deciden investigar lo ocurrido por encargo del Vaticano, poniendo en riesgo su vida al enfrentarse al demonio Valak, que es el que se oculta bajo el hábito. Es el mismo que agrede a Lorraine Warren en uno de los filmes principales de la saga.

|Crédito: Warner Bros.

2. Annabelle 2: La creación (Annabelle Creation) - 2017

Un fabricante de juguetes y su mujer deciden dar alojo a una monja enfermera y a un grupo de niñas para instalar un orfanato, luego de la muerte de su hija. Sin embargo, en medio de toda la trama, aparecerá la malvada Annabelle para dañar a las nuevas habitantes de la casa.

3. Annabelle (2014)

Esta cinta se basa esencialmente en la muñeca que un hombre le regala a su esposa embarazada, quien resulta ser una amante de este tipo de juguetes. Ella permitirá la entrada de Annabelle en su vida, traerá terribles sucesos que harán que nada vuelva a ser igual.

|Crédito: Warner Bros.

4. El Conjuro (The Conjuring) - 2013

Ambientada en los años 70's, esta película se centra en la historia de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes acuden a ayudar a la familia Perron por la posesión demoníaca que quiere meterse en el cuerpo de uno de los integrantes.

5. Annabelle 3: Vuelve a Casa (Annabelle Comes Home) - 2019

La tercera cinta de la muñeca poseída. Tiene lugar solo un año después en la historia, en 1972. En esta entrega, la hija de los Warren, Judy (McKenna Grace), será la que deberá lidiar con la perversa Annabelle y otros demonios que escapan de la sala de artefactos de los Warren mientras sus padres están fuera.

|Crédito: Warner Bros.

6. La Maldición de la Llorona (The Curse of La Llorona) - 2019

Basada en la leyenda popular de la mujer que asesinó a sus dos hijos y se suicidó tras ser abandonada por su marido. Esta cinta se ambienta en 1973 y relata la historia de una viuda que tiene dos hijos y se enfrenta al fantasma de La llorona, que anda en busca de sustituir a los hijos que ella misma mató.

7. El Conjuro 2 (The Conjuring 2) - 2016

Se basa en el trabajo que llevaron a cabo Lorraine y Ed Warren a Enfield en Inglaterra. Aquí los investigadores se enfrentaron a fenómenos poltergeist en 1977. En esta cinta fue donde vimos a la monja por primera vez.

|Crédito: Warner Bros.

8. El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) - 2021

Este filme nos lleva a la década de los 80, con una historia macabra basada en la historia real de Arne Cheyenne Johnson, quien alegó haber sido poseído por el demonio cuando cometió el asesinato de su casero. Los Warren se involucran en el caso después de que exorcizaron a un niño.

|Crédito: Warner Bros.

El conjuro 4 se acerca y ya se reveló el nuevo tráiler

Pronto se estrenará la nueva película de “El Conjuro”. Esta se enfoca en el aterrador caso de la familia Smurl. Según los archivos reales de los Warren, fue una de las investigaciones más aterradoras e impactantes a las que se hayan enfrentado. Si no lo has visto, no te preocupes, aquí te dejamos el tráiler:

¿Cuándo se estrena "El Conjuro 4" en México?

De acuerdo con la información que compartió WB Pictures México a través de sus redes sociales, “El Conjuro 4: Últimos Ritos” se estrenará en cines el próximo 4 de septiembre de 2025.

¿Cuál es tu película favorita de la saga de “El Conjuro”?

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