¿Habrá segunda fecha? Esto se sabe sobre el concierto de Ye (Kanye West) en México

Este miércoles cerca de las 6:00 pm el rapero Ye (Kanye West), sorprendió a su público mexicano cuando puso a la venta los boletos para su concierto en la Monumental Plaza de Toros “La México” de la Ciudad de México y siendo este, uno de los conciertos más esperados, los boletos se agotaron en minutos (o al menos los más accesibles).

Para sorpresa de miles, “El Patrón” hará su regreso a México tras más de 17 años de ausencia y como era de esperarse, millones de fans que nunca han vivido un concierto de Ye, se mantuvieron a la espera de poder comprar boletos, aunque para sorpresa de muchos, entre lo imprevisto que fue la venta de boletos, la capacidad del recinto y el precio de estos impidieron que todos pudieran conseguir, y es muy poco probable que el rapero decida abrir otra fecha.

¿Habrá un segundo concierto de Kanye West (Ye) en la CDMX?

Si el anuncio de Kanye en CDMX fue una gran sorpresa, la salida a la venta de los boletos fue una mayor, y aunque el flyer dice que “es el único show” que habrá en México, muchos fans esperan por una segunda fecha, la cuál probablemente no se abrirá, aunque los precios para su concierto fueron considerados como excesivos, mismos que sin cargos fueron los siguientes:



Grada General 1: $2,852

Grada General 2: $2,852

Lumbreras: $3,348

2do Tendido B: $6,200

2do Tendido A: $6,200

Personas con discapacidad: $6,200

1er Tendido: $12,400

Barrera: $18,600

Palcos: $24,800

Ante estos precios no dudaron en expresar su sentir en redes sociales, donde comentaron que el precio era muy alto y que el artista “se quería jubilar”, pues de acuerdo a sus presentaciones en Japón y Brasil, los precios habían sido distintos, por lo cuál no se esperaban costos tan altos en México.

A esto, se suma la incertidumbre que el rapero llega a causar, pues es un artista que a veces cancela de imprevisto sus conciertos e incluso giras enteras, por lo que pagar hasta más de 25 mil pesos era una apuesta arriesgada aunque probablemente habrá quienes lo disfruten.