Tras 17 años, Ye (Kanye West) ofrecerá un concierto en la CDMX este 2026: Pre-registro y posibles precios

Tras 17 años y con varias generaciones esperándolo, el mismísimo “Patrón”, Kanye West, ahora llamado simplemente Ye, estará dando un concierto en la Ciudad de México llevando todo el hype hasta los cielos.

De manera imprevista se anunció a través de su web que el próximo 30 de enero de 2026 Ye se estará presentando en un concierto único en “La Monumental” Plaza de Toros México e incluso ya hay un pre-registro para poder ser parte de este suceso único.

¿Cómo registrarse para el concierto de Kanye West (Ye) en México?

A través de su cuenta de X, el rapero, productor, músico, diseñador y sobre todo, polémico, Ye, subió el flyer oficial donde invita a pre-registrarse en su web oficial: yemexicocity.com , la cual te pedirá llenar el formulario con tu nombre, apellido, género y listo.

Una vez que concluyas tu pre-registro te aparecerá la siguiente leyenda:

“Tu registro está siendo procesado. Revisa tu correo en unos momentos (incluida la carpeta de spam)”.

Imagen tomada de la cuenta de X de Ye

¿Qué precio podrían tener los boletos para el concierto de Ye en la Plaza de Toros?

El costo de los boletos para los conciertos de Ye en la Plaza de Toros de la CDMX podría variar dependiendo de la gira que presente, aunque un estimado se acerca a los $1,200 pesos hasta los $8,000 pesos, dependiendo la zona en que decidas comprar.

Este dato se toma como referencia sus últimas giras, sobre todo en Estados Unidos, donde sus precios variaron de entre $67 dólares hasta los $374 por boleto.

¿Cuándo fue la última vez que Kanye West dió un concierto en México?

La última vez que Kanye West (Ye) ofreció un concierto en México fue en el año 2008, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes y en la Arena Monterrey como parte de su gira “Glow in the Dark Tour”.

Desde ese entonces ha lanzado algunos de sus discos más aclamados donde el músico ha incursionado en otros géneros y ritmos y ha revolucionado el sonido comercial, como en:

