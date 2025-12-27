¡Harry Styles está de regreso! El artista sorprende con NUEVO video musical y desata TEORÍAS entre sus fans

¡Paren todo! ¡Harry Styles está de regreso! El británico de 31 años sorprendió a sus seguidores al lanzar, de manera inesperada, un nuevo video musical, titulado “Forever, Forever”.

En el audiovisual, de poco más de ocho minutos, se aprecia a los fans esperando el último concierto de Harry Styles, de la gira Love On Tour, celebrado en julio de 2023 en Italia. Posteriormente, aparece el artista para interpretar una pieza instrumental en piano. “Escribí esto para ustedes”, dice antes de comenzar. El video termina con la frase “We Belong Together” (Pertenecemos juntos, en español) en toda la pantalla.

Harry Styles sorprende con video musical para “Forever, Forever”: ¿Lanzará nueva música?

Como era de esperarse, el video enloqueció a su fandom, quien rápidamente empezó a sacar diversas teorías sobre el regreso del también actor al mundo de la música. Según las especulaciones que circulan en internet, la frase “We Belong Together” podría hacer referencia al título de su próximo lanzamiento musical.

Teniendo en cuenta que el año ya está por terminar, y que los lanzamientos de nuevas canciones suelen darse los días viernes, los fans del cantante esperan que este posible nuevo single sea lanzado el último viernes de enero, o el primer viernes de febrero. Tú, ¿qué opinas?

Harry Styles uploads new video “Forever, Forever” of his piano ballad from final night of tour with the following message at end:



“We belong together” pic.twitter.com/mCbkTXEKjI — Pop Crave (@PopCrave) December 27, 2025

¿Hace cuánto que Harry Styles no saca nueva música? Este fue su último álbum

Harry Styles lleva un par de años alejado de la música. Su último álbum de estudio fue lanzado en mayo de 2022, bajo el nombre de Harry’s House. De este, se desprenden éxitos como As it Was, Matilda y Late Night Talking, por mencionar algunos. Sus álbumes anteriores fueron Fine Line, lanzado en 2019, y el homónimo, Harry Styles, de 2017.

¿Y su última gira?

Su última vez en el escenario fue con Love On Tour, su segunda gira como solista. A través de esta, promocionó su segundo y tercer álbum de estudio, Fine Line y Harry’s House, respectivamente; pues el segundo no había podido promocionarlo por la pandemia. La gira inició en septiembre de 2021 y concluyó en julio de 2023 en Reggio Emilia, Italia. El video de “Forever, Forever” está grabado en aquel último show.