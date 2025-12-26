OFICIAL: Bizarrap y J Balvin confirman la nueva BZRP Music Session 62

Todo parece indicar que José Álvaro Osorio Balvin mejor conocido como J Balvin ha regresado con todo a la música, pues tras su lanzamiento de ‘Mixteip’ de hace unos meses y su reconciliación con Bad Bunny, ha hecho oficial su nueva sesión con el productor argentino Bizarrap, en lo que se espera que sea una de las canciones de la temporada.

Como es costumbre, Bizarrap publicó de manera sorpresiva en sus redes sociales la foto que confirma lo que será la nueva “BZRP Music Session 62”, donde se le vio posando en su estudio junto al cantante J Balvin, siendo una de las colaboraciones más sorpresivas de los últimos años.

¿Qué se sabe sobre la nueva canción de J Balvin y Bizarrap?

Esta sesión seguiría con la tradición que ha hecho en el último año, donde estrena una canción a días de que termine el año, tal como fue la de Luck Ra, estrenada el 27 de diciembre del 2024, misma que dividió opiniones entre los fanáticos del productor argentino.

Otro punto llamativo es que será la segunda y probablemente última sesión de este 2025, siendo la colaboración con Daddy Yankee la primera, por lo que miles de fans del productor han generado altas expectativas de lo que este junte podría ser, pues es uno de los artistas más consolidados dentro del género urbano.

¿Este es el regreso de J Balvin?

Si bien, J Balvin no se fue de la música, tras su “beef” con René (Residente - Calle 13), el colombiano redujo su actividad dentro de la música, donde además se dedicó más a su vida en familia.

Si bien, ha tenido un par de lanzamientos en los últimos años, la popularidad de J Balvin ha ido en disminución, aunque el reciente evento que tuvo en Colombia y su reconciliación con Bad Bunny en la CDMX le ha abierto el camino para regresar de lleno a la música urbana.