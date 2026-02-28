Harry Styles sorprende al interpretar “Aperture” por primera vez en vivo en los BRIT Awards 2026: así fue su presentación
Harry Styles inaugura los BRIT Awards 2026 con la PRIMERA presentación EN VIVO de su nuevo sencillo, “Aperture”. Así se vivió su tan esperado regreso a los escenarios.
¡Harry Styles está de vuelta en los escenarios! El artista de 32 años fue el encargado de inaugurar los BRIT Awards 2026 con una presentación completamente vibrante, en la que interpretó por primera vez en vivo su más reciente single, “Aperture”, perteneciente a su próximo álbum de estudio, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Aquí te compartimos cómo fue su actuación.
Así fue la presentación de Harry Styles en los BRIT Awards 2026: interpretó “Aperture” por primera vez en vivo
La 46a edición de los BRIT Awards comenzó con el presentador Jack Whitehall leyendo una noticia de 2023 en la que se informaba sobre el descanso temporal de la música de Harry Styles. Posteriormente, el comediante pasa por varios escenarios en los que se imagina un encuentro con el ex-One Direction, hasta que uno de ellos se hace realidad y el artista se apodera del Co-op Live Arena para dar inicio con su presentación.
En esta, Styles llevó la música disco a los BRIT Awards 2026 al interpretar por primera vez en vivo su nuevo single, “Aperture”. La actuación comenzó con decenas de bailarines en gradas, vestidos de negro, mientras que Styles - con una camisa blanca, corbata y un pantalón de vestir a la cintura - se encontraba al centro, dirigiendo la coreografía. Posteriormente, la estrella se levanta y comienza a desfilar por el escenario, donde se une a los músicos para seguir cantando, hasta que los bailarines regresan y la coreografía sigue.
Harry Styles performing “Aperture” at the #BRITs. pic.twitter.com/z2Rz5Vmg8H— Pop Crave (@PopCrave) February 28, 2026
¿Cuándo se estrena el NUEVO álbum de Harry Styles? Fecha de lanzamiento de Kiss All the Time. Disco, Occasionally
"Kiss All the Time. Disco, Occasionally" será lanzado al público general el 6 de marzo de 2026, tras la celebración de diversas listening parties privadas alrededor del mundo. El álbum estará compuesto por un total de 12 canciones, incluyendo “Aperture”, single que abre el disco. A continuación, el tracklist completo:
- Aperture
- American Girls
- Ready, Steady, Go!
- Are You Listening Yet?
- Taste Back
- The Waiting Game
- Season 2 Weight Loss
- Coming Up Roses
- Pop
- Dance No More
- Paint By Numbers
- Carla’s Song
"Kiss All the Time. Disco, Occasionally" representa el cuarto álbum de estudio de Harry Styles. Sus lanzamientos anteriores incluyen: "Harry’s House" (2022), "Fine Line" (2019) y el homónimo, "Harry Styles" (2017).