Harry Styles ESTRENA video musical de “Aperture” y REVELA el tracklist de su nuevo álbum

¡Harry Styles está de vuelta! Tras anunciar el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el británico sorprende con la revelación de su nuevo vídeo musical, correspondiente a su más reciente single: Aperture. Para el audiovisual, que tiene una duración de casi seis minutos, Harry vuelve a colaborar con el director Abue Perrie, con quien lanzó Music For a Sushi Restaurant y Satellite. A continuación, el video oficial de Aperture:

Harry Styles revela el tracklist de su nuevo álbum: lista completa de canciones de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”

El video se estrenó con la ya famosa “cuenta regresiva” de Youtube. Sin embargo, no se trató del típico conteo hacia atrás. Conforme los fans esperaban el estreno del audiovisual, la pantalla iba mostrando los títulos de las canciones de su nuevo álbum. La cuenta regresiva concluyó con un total de 12 nombres. A continuación, el tracklist completo del nuevo álbum de Harry Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally:



Aperture American Girls Ready, Steady, Go! Are You Listening Yet? Taste Back The Waiting Game Season 2 Weight Loss Coming Up Roses Pop Dance No More Paint By Numbers Carla’s Song

¿Qué esperar del nuevo álbum de Harry Styles y cuándo sale?

A juzgar por este primer single, todo parece indicar que el regreso de Harry Styles al mundo de la música va más enfocado al high energy. A través de una entrevista para John Mayer, el ex-One Direction reveló que su próximo proyecto fue pensado para escucharse “a todo volumen”.

“Simplemente se me hizo muy obvio que era música que debía escucharse a todo volumen”, aseguró Styles sobre su próximo lanzamiento musical. “Así es como mejor se siente… Espero que la gente lo pruebe en diferentes situaciones y vea cómo cambia su experiencia con el álbum”, aseguró.

Kiss All the Time. Disco, Occasionally saldrá el próximo 6 de marzo.

Harry Styles dará dos conciertos en México como parte del Together, Together Tour

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Harry emprenderá una gira internacional, la cual corre bajo el nombre de Together, Together. A través de esta, el oriundo de Cheshire, Inglaterra, visitará México con dos fechas confirmadas en el Estadio GNP Seguros , el 31 de julio y 1 de agosto de 2026. La preventa bancaria se llevará a cabo el miércoles, 28 de enero, mientras que la venta general se celebrará el jueves, 29.