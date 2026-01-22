Oficial: Confirman DOS conciertos de Harry Styles en México para este 2026 como parte de su gira ‘Together, Together’

De manera totalmente sorpresiva se acaba de anunciar que Harry Styles ofrecerá un par de conciertos en el Estadio GNP de la CDMX este 2026 como parte de su gira ‘Together, Together’ y nosotros no podemos más con la emoción de esta noticia, pues estamos en vísperas de su nueva era musical.

Fue a través de sus redes sociales que el artista británico posteó las próximas fechas de su nueva gira, misma que vendrá acompañada de varios invitados para cada presentación y para su visita a México contará con la artista Jorja Smith como invitada, siendo una de las mayores sorpresas de esta nueva gira mundial.

¿Cuándo es el concierto de Harry Styles en la Ciudad de México?

En el posteo se detalle que el artista ofrecerá dos fechas en el Estadio GNP los próximos 31 de julio y 1ro de agosto de este 2026, por lo que es oficial: Harry Styles está de regreso y ha venido para quedarse pues esta nueva era musical poco a poco a atrapara a los fans, de quienes siempre estará junto.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Harry Styles en México?

De acuerdo con Ocesa, la preventa bancaria para este par de conciertos será el próximo miércoles 28 de enero en punto de las 11:00 am, por lo que te sugerimos no demorar en conseguir tus boletos para el regreso del ex Directioner a la capital.

A su vez, se dio a conocer que la venta general al público será el jueves 29 de enero de igual modo a las 11:00 am, donde no deberías de pensar dos veces para hacerte de tus entradas para este concierto imperdible, pues estará promocionando su último disco “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles?

Recientemente se confirmó que este nuevo disco “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” saldrá el próximo 06 de marzo de este año, siendo uno de los regresos más esperados de este año, por lo que millones de fans de todas partes del mundo han comenzado con la cuenta regresiva e incluso estamos a horas de escuchar el primer track, el cuál saldrá a las 00:00 de UK en streaming.

Este sencillo corresponde a “Aperture”, la primera canción de Harry tras varios años, mismo que ha generado gran emoción dentro de sus fans pues la carga emocional y musical de este disco promete ser bastante emotiva.