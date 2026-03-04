Harry Styles rompe el silencio sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo”

El 16 de octubre de 2024, la industria de la música perdió a Liam Payne. El cantante falleció tras caer del tercer piso de su hotel, mientras se encontraba de viaje en Buenos Aires, Argentina. Hoy, a más de un año de su lamentable muerte, Harry Styles rompe el silencio y se sincera sobre cómo le afectó el deceso de su gran amigo y colega. “Es muy difícil perder a un amigo”, reveló.

Harry Styles se sincera sobre Liam Payne y revela cómo le afectó su muerte: “Es muy difícil perder a un amigo”

A través de una reciente entrevista para Zane Lowe, el intérprete de “Aperture” se sinceró sobre cómo le afectó la inesperada muerte de Liam Payne, quien no sólo fue su colega en One Direction, sino también su gran amigo.

“Creo que hubo un período tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor”, reflexiona Styles. “Siento una profunda tristeza por la muerte de mi amigo. Y de repente, ya sabes, darme cuenta de que quizás otras personas desean que lo transmitas de alguna manera, o, sino, significa que no estás sintiendo lo que sientes o algo así, ¿sabes? Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos sentidos. Es como si viera a alguien con un corazón bondadoso que solo quería ser grande”.

El ex-One Direction continuó con una emotiva reflexión sobre cómo la inesperada muerte de su amigo lo hizo valorar su vida y cuestionarse cómo quería vivir a partir de ese momento. “Me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: 'Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Era una persona súper especial y muy triste", agregó.

A un mes de la muerte de Liam Payne, sus excompañeros de One Direction (Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik) se reunieron en Londres, Inglaterra, para darle el último adiós al artista a través de un funeral privado en Amersham.

Así fue la inesperada muerte de Liam Payne

Liam Payne perdió la vida a los 31 años el 16 de octubre de 2024, tras caer del tercer piso de su hotel en Buenos Aires, Argentina. El artista falleció de manera inmediata debido al impacto de la caída, pues esta le provocó un “politraumatismo y una hemorragia interna y externa”, según reveló la autopsia; mientras que exámenes toxicológicos hallaron un cóctel de sustancias en su torrente sanguíneo. Descanse en paz, Liam Payne.