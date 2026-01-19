“His and Hers”: la miniserie de thriller psicológico que su final de dejará en SHOCK

“His and Hers (Él y Ella)” de Netflix se ha posicionado rápidamente como la producción de la que todos hablan, convirtiéndose en el tema de conversación obligatorio para los amantes del género. ¿Qué sucede realmente en las sombras de Dahlonega? Esta miniserie no es solo un relato criminal; es un laberinto de espejos basado en el aclamado libro homónimo de Alice Feeney, publicado en 2020, que utiliza la verdad para mantener al espectador en un estado de alerta constante.

¡Hacemos una advertencia de que este contenido no incluye spoilers!

La atmósfera de la obra se construye a través de pistas contradictorias y esos silencios incómodos que anticipan la tragedia. La dirección logra capturar la esencia de la novela, entregando una experiencia visual donde cada mirada es sospechosa y cada palabra parece ocultar una doble intención. Es, en esencia, un viaje hacia un “final perturbador con un final inexplicado” que obliga a revisar cada capítulo en busca de los detalles que pasaron desapercibidos.

¿De qué trata realmente la miniserie “His and Hers (Él y Ella)”?

A primera vista, la trama parece girar en torno a un procedimiento policial estándar, pero pronto se revela su verdadera naturaleza: una disección profunda sobre la lealtad, la culpa y las cicatrices del pasado. La narrativa nos sumerge en un juego de sospechas cruzadas donde los límites entre la víctima y el victimario se desdibujan.

La trama inicial coloca el foco sobre Catherine (o Lexy), señalándola como la mente maestra detrás de los homicidios de Rachel, Helen y Zoe. Estas mujeres no son víctimas aleatorias; son excompañeras de escuela vinculadas estrechamente con un ataque traumático que marcó la adolescencia de Anna. Bajo esta premisa, la motivación parece clara: una mujer que “vive el presente muy resentida con su pasado y busca venganza”. Sin embargo, en el universo de Feeney, la lógica lineal es una trampa para el espectador descuidado.

“Nada es lo que aparenta en ‘Él y ella’”. A lo largo de sus seis episodios, la tensión escala hasta un clímax donde las certezas se desmoronan. Cuando el caso parece cerrado, surge una revelación demoledora: una carta póstuma en la que Alice confiesa haber ejecutado los asesinatos, manipulando meticulosamente las pruebas para desviar la atención hacia Lexy y proteger —o quizás destruir— el núcleo de la verdad.

¿Cuál es el elenco de “Él y Ella” de Netflix?

El éxito de la serie descansa, en gran medida, en las interpretaciones de un elenco que logra transmitir la ambigüedad moral de sus personajes:

Tessa Thompson como Anna Andrews: La protagonista absoluta. Su regreso al pueblo natal para investigar el crimen es el catalizador de la historia. Thompson, conocida por sus roles en “Creed”, “Annihilation” y “Men in Black: International”, entrega una actuación contenida y llena de matices.

Jon Bernthal como Jack Harper: El detective encargado del caso. Su conflicto principal radica en la imposibilidad de separar lo profesional de lo personal, especialmente cuando “todo señala que su esposa, Anna Andrews, es la culpable”. Bernthal aporta la intensidad física y emocional que ya hemos visto en “The Bear”, “The Punisher” y “The Walking Dead”.

Pablo Schreiber como Richard: El camarógrafo que acompaña a Anna. Schreiber, recordado por “Halo” y “Orange Is the New Black”, interpreta a un observador que guarda sus propios secretos.

Crystal Fox como Alice: La madre de Anna, una figura clave para entender el trauma generacional que permea la serie.

El reparto se completa con talentos como Sunita Mani como Priya, Rebecca Rittenhouse como Lexy, Poppy Liu como Helen Wang, Chris Bauer como Clyde Duffie, Marin Ireland como Zoe, Jamie Tisdale como Rachel, Isabelle Kusman como la joven Rachel, Tiffany Ho como la joven Helen, Kristen Maxwell como la joven Anna, Leah Merritt como la joven Zoe, Mike Pniewski como Jim Pruss, Astrid Rotenberry como Catherine Kelly, Ellie Rose Sawyer como Meg, Rhoda Griffis como la Dra. Carol Turner y Dave Maldonado como el sheriff.